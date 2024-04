Így változik a hüvely a változókorban

A változókor a 40-es évek második felétől kezdődik, amikor az ösztrogénszint folyamatos csökkenésének következtében a menstruáció rendszertelenné válik, majd végleg elmarad.

A VÁLTOZÓKOR A 40-ES ÉVEK MÁSODIK FELÉTŐL KEZDŐDIK. FOTÓ: GETTY IMAGES

A változókor tünetei:

szabálytalanná váló menstruációs ciklus

hőhullámok

verejtékezés

alvászavarok

fejfájás

hangulatingadozások, ingerlékenység, érzékenység

súlygyarapodás

bőrszárazság

ritkuló haj

csontritkulás

libidó csökkenés

Változókori hüvelyszárazság és vizelettartási zavarok

A méh, a hüvely és a húgyhólyag (együtt urogenitális szervek) ösztrogénérzékeny szervek, amelyekre hatással van a nemi hormonok szintjének csökkenése. A posztmenopauzában minden második nőt tartósan érintenek annak negatív következményei.

Tünetei:

hüvely- és vulvaszárazság, gyakoribb bakteriális fertőzések,

éjszakai vizelés,



vizelési- és vizelettartási problémák,



hüvelyi atrófia (sorvadás),



fájdalmas szexuális aktus,



méh-előreesés (prolapszus).



A tünetekhez pedig égő érzés, viszketés és kellemetlen szag is társulhat!

Húgy- és ivarszervi változások a változókorban

A női nemi szerveket és az alsó húgyutakat is érinti a menopauza utáni ösztrogénhiány, amely a szövetek rugalmasságát és nedvességtartalmát biztosító anyagok, a kollagén-, a hialuronsav- és az elasztin-tartalom csökkenésével jár. Ennek következtében a hámszövet elvékonyodik, a simaizomsejtek működése megváltozik, a kötőszövet sűrűsége pedig megnő. A változások a hüvely rugalmasságának csökkenésével, hüvelyszárazsággal, a hámszövet fokozott sérülékenységével járnak. Ugyanakkor a hüvely enyhén savas pH-ja lúgos irányba tolódik, ami a hüvelyflóra egyensúlyának felborulását eredményezi: csökken a hüvely baktériumokkal és más kórokozókkal szembeni ellenállása, ami a hüvelyi és húgyúti fertőzések gyakoribb előfordulását vonja maga után.

A tartósan fennálló változókori intim szárazság és vaginális atrófia hosszú távú kezelést igényel. Van, akinek ellenjavallt, van, aki tart a hormonterápiától. Szerencsére ekkor is vannak hatásos és biztonságos alternatívák a probléma kezelésére!

A petefészkek által termelt ösztrogén, azaz tüszőhormon hiánya okozta urogenitális atrófia tünetei, mint a hüvelyszárazság, viszketés, égő érzés, vizeletszivárgás, gyakori vizelés, nocturia (éjszakai vizelés) és késztetéses inkontinencia gyakran fordulnak elő a változókorban és a későbbi életszakaszban is.

Van segítség!

A legtöbb nő szégyelli, és nem mer szakemberhez fordulni a problémájával, pedig a tünetek önmaguktól nem múlnak el, kezelés nélkül komoly életminőségromlást eredményeznek, szövődményekkel járhatnak! Fontos, hogy megértsük: nem vagyunk egyedül a problémánkkal, a változókor egy természetes állapot, amelynek kellemetlen tünetein kell és lehet is segíteni!

1. Hormonmentes terápia: célszerű ápoló, nedvesítő összetevőket tartalmazó kombinált készítményeket kúraszerűen, szükség szerint akár hosszú távon is használni. Ezek változatos összetételűek: hialuronsavat, tejsavat, gyógynövénykivonatokat, ápoló olajokat, esetleg probiotikumokat tartalmaznak, amelyek nemcsak hidratáló, hanem tartósan regeneráló hatásúak is.



2. Intimlézeres kezelés: a változókori hüvelyszárazság enyhítésére is adhat lehetőséget. A kezelés során a lézerrel megerősítik a hüvelyhám alatti kötőszövetet, vagyis újra rugalmassá teszik a hüvely falát, így a későbbiekben nem kell a berepedezéstől, a fertőzésektől és a fájdalomtól tartani.



3. Intimtorna: a vizelettartási zavarokon segíthet az intimtorna és más, belső izmokat megmozgató torna, amelyeknek rendszeres gyakorlása jelentősen enyhítheti a tüneteket. Súlyosabb, vizeléssel összefüggő tünetek esetén indokolt lehet a hormonterápia, ösztrogéntartalmú, lokális készítményekkel.



4. Életmőd: nem utolsósorban a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő folyadékbevitel, a dohányzás kerülése, valamint a rendszeres testmozgás is enyhíti a kellemetlenségeket!