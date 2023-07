Ezek a hírességek megküzdöttek a bőrrákkal

Az alábbiakban bemutatunk néhány hírességet, akik már megküzdöttek a bőrrákkal. Ismertetjük továbbá a betegség típusait, illetve azt is, miről ismerhető fel a rákmegelőző állapot.

Hugh Jackman

Hugh Jackman New Yorkban 2022. február 10-én. Fotó: Noam Galai/WireImage/Getty Images

Az ausztrál színésznél először 2013-ban állapítottak meg bőrrákot. A bőrtüneteit egy orvos vette észre az orrán, miután megnézett róla egy internetes videót. Biopszia után kiderült, hogy a sztárnak basaliomája van. Ez egy úgynevezett nem festékes bőrrák, amely viszonylag lassan növekszik és több fajtája is van. Rosszindulatú, de ritkán képez áttétet. Kockázati tényezői közé tartozik a leégés és a genetikai hajlam is.

Jackman az első diagnózisa után hat beavatkozáson esett át az évek során, hogy kigyógyuljon a betegségből és legutóbb 2023 áprilisában posztolt arról a közösségi oldalain, hogy negatívak lettek a szövettani eredményei. A színész a kezdetektől nyíltan beszél a bőrrákjáról és próbálja felhívni a figyelmet a fényvédelem fontosságára. Ez pedig nem véletlen, hiszen hosszú évek óta szülőhazájában, Ausztráliában diagnosztizálják a legtöbb bőrrákos megbetegedést a világon.

Ewan McGregor

Ewan McGregor Los Angelesben 2021. szeptember 19-én. Fotó: Cliff Lipson/CBS/Getty Images

A brit színész 2008-ban jelentette be, hogy két gyanús anyajegyet távolítottak el az arcáról. Az egyikről, amelyet a szeme alól távolítottak el, a szövettani vizsgálatok később megállapították, hogy rosszindulatú. Hogy pontosan milyen típusú bőrrákról volt szó, azt nem hozták nyilvánosságra. Ewan, aki fiatalon alkoholfüggő volt, de 2000 óta józan életet él, később arról beszélt egy interjúban: az is motiválja abban, hogy ne igyon, hogy tudja, az alkoholfogyasztás növeli a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát.

Bob Marley

Cedella Marley, Bob Marley lánya az apját ábrázoló festmény mellett 2022. február 1-jén. Fotó: Joe Maher/Getty Images

A világ egyik legismertebb reggaezenésze, Bob Marley 1981-ben, mindössze 36 évesen halt meg, miután szervezete feladta a bőrrák elleni küzdelmet. Nem kellett volna így történnie, hiszen a betegségének látható tünete volt, egy sötét folt a lábkörme alatt, amelyet észre is vett. De mivel azt gondolta, hogy egy futballsérülésről van szó, nem törődött vele.

A folt valójában az ALM (Acral lentiginous melanoma) nevű ritka, meglehetősen agresszív bőrrákfajta tünete volt. Az ALM gyakoribb a színes bőrű embereknél és genetikai tényezők is hajlamosítanak rá. Általában a szőrtelen bőrfelületeken, a tenyéren, a talpon, illetve a körmök alatt alakul ki. Időben diagnosztizálva jó esély van a gyógyítására, ugyanakkor kezeletlenül hagyva áttéteket képez, ezáltal halálos is lehet.

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian Los Angelesben 2022 június 15-én. Fotó: RB/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

A világszerte ismert Kardashian-nővérek egyike, Khloe csak néhány éve kezdett beszélni arról nyilvánosan, hogy mindössze 19 évesen melanómát diagnosztizáltak nála. Ekkor a hátán jelentkeztek a tünetek, egy kisebb műtéten is átesett, hogy eltávolítsák a bőréből a rákos sejteteket. 2022-ben a betegsége kiújult – egy kis dudort vet észre az arcán, amelyről először azt hitte, hogy pattanás. De miután 7 hónap alatt sem múlt el, biopsziát végeztetett. Néhány nap múlva kiderült, hogy egy tumor növekszik az arcában, amelyet azonnal meg kellett operálni.

A legfiatalabb Kardashian-nővér azóta minden lehetséges alkalmat megragad arra, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres melanómaszűrés, illetve a mindennapos fényvédőhasználat fontosságára. Arról is gyakran beszél, hogy a szűrésre és önellenőrzésre nemcsak azoknak van szüksége, akik hozzá hasonlóan tudják, hogy van hajlamuk a bőrrákra, hanem mindenkinek, kortól, nemtől és bőrszíntől függetlenül.

Diane Keaton

Diane Keaton New Yorkban 2023. május 8-án. Fotó: Dimitrios Kambouris/Getty Images

A Minden végzet nehéz sztárja mindössze 21 éves volt, amikor először bőrrákot találtak nála. A diagnózis nem volt meglepő számára, hiszen a családjában több bőrrákos eset is volt. A nagynénje, Martha egész orrát el kellett távolítani a betegség miatt, az édesapjának és a bátyjának pedig basaliomája volt. Keaton rákja kétszer is kiújult, de mindkétszer sikerült legyőznie a betegséget.

Ő is elkötelezett szószólója lett a megelőzésnek, rendszeres szűrésnek és fényvédőhasználatnak. Különösen az utóbbiról beszél gyakran: egy kozmetikai cég arcaként is igyekszik minél több embert meggyőzni arról, hogy mindennap szükség van fényvédelemre. Ilyenkor mindig elmondja, hogy ő sajnos túl későn, csak a negyvenes éveiben kezdett mindennap fényvédőt használni, pedig ha már korábban így tesz, talán megelőzhette volna a rák kiújulását. Manapság már bárhová megy, mindig van nála fényvédő krém, és ritkán látni úgy, hogy nem visel kalapot.

Melanie Griffith

Melanie Griffith Los Angelesben 2023 július 12-én. Fotó: MEGA/GC Images/Getty Images

A világhírű színésznő szintén basaliomával küzdött, és több műtéten is átesett az első, még a ’90-es években felállított diagnózisa óta. Griffith bőrrákja az arcán jelentkezett – többször is lefotózták hegekkel, illetve ragtapasszal az orrán és az arcra jobb oldalán. Nem titkolja a betegségét, de nem is beszél róla túl gyakran – ha viszont mégis, akkor mindig hangsúlyozza, hogy mennyire fontos mindennap fényvédőt használni és rendszeresen bőrgyógyászati szűrővizsgálatot végeztetni.

Sokan nagyon örülnek, hogy végre itt a nyár és lehet a napon sütkérezni, illetve minél több időt a szabadban tölteni. Arról viszont sokan megfeledkeznek, hogy a korlátlan napozás akár árthat is a bőrnek. A legelterjedtebb tévhitekről, a nap káros hatásairól és a fényvédelem előnyeiről dr. Wenczl Enikővel, a Budai Egészségközpont bőrgyógyászával beszélgettünk.

A bőrrák típusai

Basalioma – Nem festékes bőrrák, amely lassan növekszik. Fájdalommentes. A színe lehet rózsaszín, barnás vagy pirosas. Kisebesedhet és vérezhet is. Több típusa is van. Rosszindulatú elváltozás, de ritkán képez áttétet. Kockázati tényezői közé tartozik a leégés és a genetikai hajlam.

Laphámrák (spinalioma) – Nem festékes bőrrák, amely kevésbé agresszív, mint a melanóma, de kezeletlenül hagyva veszélyes. Gyorsan nő. Maguktól nem gyógyuló sebek, kemény, barnás-pirosas csomók, illetve megvastagodott, érdes bőrfelszín is utalhat rá. Okozhat fekélyeket a szájban és bőrön, illetve előidézhet bőrnövedéket a nemi szerveken. Jelezheti az is, ha egy régi seb folyamatos gyulladásban van.

Melanóma – Festékes bőrrák, amelynek mérete gyorsan nő. Megjelenhet fekete, barnás, szürkés vagy kékes folt, vagy aszimmetrikus, szabálytalan szélű, esetleg viszkető anyajegy formájában is. A melanóma gyakran képez áttétet, ezért nagyon fontos időben felismerni. Gyakran – de nem mindig – egy már meglévő anyajegyből alakul ki. Van amelonikus, azaz nem barna színű változata is, amelyet igen nehéz felismerni szakember bevonása nélkül.

Faggyúmirigy-karcinóma – A faggyúmirigyrák ritka, és gyakran csak szövettani vizsgálattal lehet diagnosztizálni. Hajlamosíthat rá az immungyengeség és az UV-sugárzásnak való kitettség is. Vérzékeny felszínű bőrelváltozások, vagy nehezen, illetve egyáltalán nem gyógyuló sebek képében jelentkezhet. Gyakran jelenik meg a szemhéjon, de a test más részén is előfordulhat.

Rákmegelőző állapot: aktinikus keratózis – Nem jelent daganatot, de rákmegelőző állapotnak tekinthető, ezért lényeges időben felismerni és kezelni. Tünetei közé tartozik, hogy a bőr külső rétege megvastagszik és pikkelyes plakkok, lemezes hámlás alakul ki. Ilyenkor a bőrön kisebb foltok jelennek meg, amelyek felszíne száraz, színük lehet rózsaszínes vagy barnás, valamint viszkető, irritált érzést okozhatnak.

A cikket dr. Vass Ilona bőrgyógyász-kozmetológus lektorálta.