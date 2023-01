Megváltozott az anyajegyem. Rákos vagyok?

Az anyajegyek önellenőrzése során vannak bizonyos változások, amelyeket szabad szemmel is észrevehetünk, és ezeket látva gyakran az ijedtség az első reakciónk. Fontos tudni azonban, hogy anyajegyeink megjelenését számos dolog befolyásolhatja. A napsütésnek kitett testfelületeken például az anyajegyek is sötétednek, de a hormonális változások is eredményezhetnek változásokat a pigmentfoltokban – főként a pubertás és a terhesség idején. Ráadásul az idősödés velejárója is lehet az, hogy például az arcon megjelennek az anyajegyhez hasonló barnás színű, morzsalékony, időnként viszkető képletek, foltok. Ezenkívül a meglévő anyajegyek színe, textúrája és mérete is megváltozhat, de az sem szokatlan jelenség, ha egy anyajegy eltűnik.

Vagyis az anyajegyek változása nem feltétlenül jelent rosszindulatúságot, legtöbbször a természetes folyamatok része. Azt azonban már mindenképpen bőrgyógyászra kell bízni, hogy eldöntse, gyanút keltő-e a változás, igényel-e további megfigyelést, esetleg szükség van-e anyajegy eltávolításra. A bőrgyógyászok ugyanakkor dermatoszkópot vagy videodermatoszkópot használnak az alapos ellenőrzéshez, amellyel a szabad szemmel nem látható elváltozásokat is észrevehetik, ezért fontos a rendszeres anyajegyszűrés – hívta fel a figyelmet dr. Szántó Hajnalka, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza.

Egyes anyajegy-elváltozások valóban komoly problémára is utalhatnak, ezért nem árt résen lenni. Fotó: Getty Images

Mikor menjünk anyajegyszűrésre?

A gyanúra okot adó változások időben történő felfedezésének kulcsa a rendszeres önvizsgálat. Az ABCDE kritériumrendszert követve pedig megtudhatjuk, milyen változásokat érdemes megmutatni egy szakorvosnak.

A = aszimmetria – Az anyajegy formája nem szimmetrikus.

B = border (határ, szegély) – Megváltozik az anyajegy formája, szegélye elmosódik, egyenetlenné válik, esetleg a szélek mentén nyúlványok jelennek meg.

C = color (szín) – Az anyajegyek színe megváltozik, sötétedik vagy világosodik. Feltűnhet a részben vagy egészében több színt (fekete, barna, kék, rózsaszín, fehér) tartalmazó anyajegy, vagy kialakulhat egy világos udvar az anyajegy körül.

D = diameter (átmérő) – Alapvetően a fél centiméternél nagyobb anyajegyek magukban hordozzák a veszélyt, de mindig orvoshoz kell fordulni, ha egy anyajegy növekedésnek indul.

E = evolving (fejlődés, alakulás) – Gyakorlatilag bármilyen jellegű átalakulás felkeltheti a gyanút, például ha egy korábban lapos anyajegy előemelkedővé válik vagy, ha a folt viszketni vagy vérezni, váladékozni kezd.

Mindenképpen figyeljünk oda arra az olyan anyajegyre, ami nem hasonlít a többihez – figyelmeztetett a szakember. A problémásnak vélt képleteket bőrgyógyásszal kell ellenőriztetni.

Jelentkeztünk egy anyajegyszűrésre, hogy megtudjuk, hogyan is zajlik egy ilyen vizsgálat. Mutatjuk az eredményt is!

Ezért szükséges a szövettan

Az anyajegyszűrés során felmerülhet az anyajegy-eltávolítás szükségessége. Az anyajegyek kimetszését követően nagyon fontos, hogy legyen szövettani vizsgálat is. Ennek segítségével lehet ugyanis megállapítani, hogy valóban rosszindulatú-e a kimetszett képlet – ismertette Szántó doktornő.

Összefoglalva tehát azt lehet mondani, hogy minden változás esetén elengedhetetlen és akár életmentő lehet az anyajegyszűrés. Évente egyszer azonban akkor is érdemes részt venni egy ilyen vizsgálaton, ha nincs szemmel látható változás a foltjainkban.

