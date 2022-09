Veszélyes a penész a lakásban

Tényleg veszélyes a penész?

A penész megjelenhet a falakon, a ruhaneműkön, a könyveken és a játékokon. Jellegzetes színe és szaga még a legszebb otthont is elcsúfíthatja. A penész tulajdonképpen különböző gombafajták összefoglaló neve, melyeket a szabadban és fedett helyiségekben egyaránt megtalálhatunk. A leggyakoribb beltéri penészfajták az Alternaria, az Aspergillus, a Cladosportium és a Penicillum.

Ruhaszárítás A lakásban szárított ruhák akár 30 százalékkal is megnövelhetik a levegő páratartalmát, ami kedvez a különböző penészgombák elszaporodásának. Ha ezeket belélegezzük, akár súlyos tüdőbetegséget is kaphatunk. Miért veszélyes a szobában szárítani a ruhákat? Kattintson ide és megtudja! A penész spórákon keresztül terjed, ezek a spórák ráadásul igen mostoha körülmények között is képesek túlélni, kivárni a megtelepedésre alkalmas időpontot. A penész nedves, magas páratartalmú, meleg helyeken érzi a legjobban magát - nem csoda, ha a téli hónapokban sok otthonban megjelenik, hiszen ilyenkor fűtünk és ritkábban szellőztetünk. Ha a spórák megfelelő "táptalajt" találnak maguknak, ott megtelepednek és elszaporodnak. Ennek következménye a sok csúnya zöld, feketés, kékes vagy szürkés folt. A penész számos anyagon képes megtelepedni, például papíron, textilen vagy fán. A penész gyakran csak egy foltnak, elszíneződésnek néz ki, de az érintett terület felülete lehet bársonyos vagy "szőrös" hatású is.

Milyen hatásai lehetnek a penésznek egészségünkre?

Hogyan hat a penész az egészségünkre?

Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) szerint a penész nem minden esetben jelent egészségügyi kockázatot, de vannak olyanok, akik jóval érzékenyebbek a penészre. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (World Health Organization - WHO) azonban azon az állásponton van, hogy a penészes környezet számos egészségügyi kockázatot hordoz magában, mely különösen a légzőszervi panaszoktól szenvedőknek lehet veszélyes.

A penésznek olyan melléktermékei is lehetnek, melyek erőteljesen allergizálhatnak, irritálhatják a szemet, a tüdőt, az orr nyálkahártyáját, a bőrt és a torkot is, még akkor is, ha egyébként nem allergiásak. A penészérzékenység hasonló tünetekkel járhat, mint bármilyen más allergia. Ezek közé tartozik az orrfolyás és orrdugulás, az orr- és torokviszketés, tüsszögés, fokozott könnyezés.

A legérzékenyebbeknél, a légzőszervi betegségtől szenvedőknél vagy a legyengült immunrendszerűeknél a penész fokozhatja a már meglévő betegségek tüneteit, de ha sokáig penészes környezetben vannak, akkor újabb betegségeket is okozhat. Különösen az asztmások vannak veszélyben. Bizonyos penészgombafajták súlyos tüdőbetegségeket, fertőzéseket, a tüdő szöveteinek hegesedését okozhatják.

Hogyan előzhető meg a penész?

A legfontosabb lépés a nedvesség kordában tartása: szivárgás, csőtörés, beázás esetén azonnal tegyünk a probléma ellen, és igyekezzünk minél jobban kiszárítani az érintett helyiséget. Azt, hogy a lakásunk túl nedves, és így fennáll a penész veszélye, az ablakokon könnyen ellenőrizhetjük, a túl magas páratartalom ugyanis egyik jele a pára lecsapódása.

A túlzott párásodás elleni küzdelem egyik fontos lépése a szellőztetés vagy a ventilátor alkalmazása, ez ugyanis csökkenti a levegőben lévő nedvesség mennyiségét. Azzal is csökkenthetjük a levegő páratartalmát, ha bizonyos tevékenységeket csökkentünk. Ilyen például a teregetés.

Ha a penész megjelent, az üzletekben kapható, általában savat tartalmazó szerekkel viszonylag könnyen eltávolíthatjuk. Mindig alaposan szárítsuk meg a kezelt felületet. Legyünk óvatosak a porózus anyagokkal, például a textilekkel vagy a fával, ezek esetében ugyanis a penész mélyebb rétegekbe is behatolhat, és nagyon könnyen újra megjelenhet, bármennyire is igyekszünk eltávolítani. A legnagyobb foltokhoz akár szakszerű segítséget is kérhetünk.