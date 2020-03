Mi mérgezhet meg minket otthonunkban?

Az otthoni légszennyezettség hatására nem csak légzésünk romolhat, hanem szívproblémákat és rákot is kaphatunk - figyelmeztet a WHO.

A mérgező otthon szindrómaként (THS) is ismert jelenségcsoport csak Nagy-Britanniában mintegy 15,3 millió lakást érint: az itt lakók egészsége a lakásukban keringő levegő minősége miatt romlik. Az otthoni levegő mintegy 900 olyan vegyszert vagy részecskét tartalmazhat, amely hatással lehet ránk, hogy a pollenről, szén-monoxidról, spórákról vagy radonról már ne is beszéljünk.

Ezek veszélyesek az otthonunkban

A szobanövényektől a szellőztetésig Hogy elég párás-e a lakásunk, azt sokszor csak a következményekből tudjuk meg. Az emberi szervezet számára a 40-70 százalék közötti relatív páratartalom az ideális. Mit tehetünk ezért? Tudja meg cikkünkből, kattintson! A rossz beltéri levegő hatására tapasztalhatunk köhögést, szédülést, tüsszögést, fáradtságot, fejfájást vagy könnyezést is. A szindróma komolyabb fázisában már szemirritációt , izomfájdalmakat, légzési problémákat, asztmát, lázat, hidegrázást, hallásvesztést, orrvérzést is tapasztalhatunk. A WHO által készített My Health, My Home (Az én egészségem, az én otthonom) infografikán az otthoni veszélyforrásokat tekinthetjük át.

Mi mérgezhet meg minket a saját otthonunkban?



A National Institute for Health & Welfare finn egészségügyi szervezet által készített európai tanulmányból több aggasztó tény is kiderül mindezzel kapcsolatban. A beltéri, otthoni légszennyezettség évi körülbelül 128,666 áldozatot szed a szigetországban, míg Európában ez a szám meghaladja a kétmilliót. A kialakult betegségek 57 százaléka kötődik A National Institute for Health & Welfare finn egészségügyi szervezet által készített európai tanulmányból több aggasztó tény is kiderül mindezzel kapcsolatban.a szigetországban, míg Európában ez a szám meghaladja a kétmilliót. A kialakult betegségek 57 százaléka kötődik szív- és érrendszeri problémákhoz , 23 százalék tüdőrákhoz, 12 százalék asztmához, a maradék 8 százalék pedig más légzőszervi problémákhoz.

A kutatók úgy vélik, a szellőzés rendszerének változtatása mintegy 38 százalékkal csökkentené az érintett betegek számát. A megkérdezett Peter Howarth, Southampton University allergiakutatója úgy véli: a penészallergia kifejezetten ronthat a veszélyeztetettek asztmáján. A penész ugyanis rosszabb szellőzés és megnövekedett nedvességtartalom esetén jelenik meg, ahol pedig penész van, ott nagyobb esély van a háziatkára is, ez pedig ronthat bőrünk állapotán és légzésünkön is.



Ha szeretnénk elkerülni az ilyen problémák kialakulását otthonunkban, figyeljünk arra, hogy rendszeresen szellőztessünk, vegyük le cipőnket a bejáratnál, hogy ne vigyük be a lakásba a szennyeződést, mellőzzük a szőnyegek használatát, amennyire csak lehet. Cseréljük és tisztítsuk rendszeresen függönyeinket, ruháinkat pedig lehetőleg ne a beltérben szárítsuk - ha erre nincsen módunk, nyitott ablaknál próbáljuk tenni mindezt. Emellett ha például lakásunk valamelyik szobáját festjük, ne használjuk azt addig, amíg a festék meg nem szárad és utána ne feledkezzünk meg a szellőztetésről sem.