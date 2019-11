Tüsszögés és orrfolyás: téli allergia is lehet

A szezonális pollenallergia rengeteg ember életét megkeserítheti: tüsszögés, szempirosodás, köhögés, állandó orrfolyás és -dugulás a mindenki által jól ismert tünetek. Igaz, az allergia a legritkább esetekben jár fájdalommal, de a betegek életminősége jelentősen romlik. A folytonos szipogás, a tüsszögés idegesítő, zavaró, időnként kifejezetten kínos - nemcsak saját maguk, de a családtagjaik vagy a kollégáik számára is.

"Csak" egy kis allergia?

Az allergia megkeseríti az életünket

Az allergiás tünetek általában reggelente a legrosszabbak, emiatt nehezebb az ébredés és pont akkor érzi magát lassabbnak, figyelmetlenebbnek az ember, amikor a legnagyobb szükség lenne a frissességre. Az este sem enyhülő orrdugulás következménye pedig a megzavart alvás, a gyakori éjszakai ébredés; az allergiások, emiatt csökken a teljesítőképességük, nem tudnak koncentrálni nap közbeni teendőikre (ha pedig gyógyszerekhez, altatókhoz nyúlnak, az csak tovább ronthatja a tüneteiket). Így nem csoda, ha az allergiások állandósuló rosszkedvről, ingerlékenységről, sőt depresszióról számolnak be. pollenallergiásoknak a szabadban rosszabbak lehetnek a tüneteik, míg a téli évszakokban az alábbi tünetek árulkodóak: alig gyógyult meg, máris újra beteg, egyik betegséget követi a másik, emellett sokat tüsszög, köhög, nehezen kap levegőt, mert szinte állandóan dugul az orra.Dr. Balogh Katalin allergológus, fül-orr-gégész, a Budai Allergiaközpont főorvosához gyakran érkeznek szülők és gyerekek hasonló panaszokkal. "Az év ezen időszakában természetes, ha a gyerek időnként elkap valamilyen légúti betegséget. Közösségben a kórokozók gyorsan terjednek, emellett az immunrendszer éretlensége is hozzájárulhat ahhoz, ha évente akár 3-4 alkalommal is beteg. Ilyenkor a szülők rendszerint különböző vitaminokkal igyekeznek megelőzni az újabb betegséget. Arra csak, a beteg ágyában, szőnyegben, kanapéban, a bútor mögött, vagy a sarokban." Az allergiás orrdugulás, amellett, hogy az életminőséget rontja, komolyabb betegségekhez is vezethet; többek között arcüreggyulladáshoz vagy fülbetegségekhez, ráadásul az allergiának asztma is lehet a szövődménye. Az állandóan gyulladásban lévő, az orrfújás során "megkínzott" orrjáratok pedig a fertőzésekre, vírusokra is fogékonyabbak.Napjainkban egyre gyakoribb, hogy penész jelenik meg a lakásokban. Az energetikai szempontból előnyös szigetelt falak, az új, nem szelelő, minimális légmozgást sem engedő nyílászárók hátulütője, hogy a bent lakók minden egyes lélegzetvételével, mosás, teregetés, főzés során termelt pára a lakásban reked. Ha a páratartalom, a lakás hidegebb részein, sarkokban, hőhidaknál megjelenik a penész. A magas páratartalom kedvez a poratkák elszaporodásának is. Ezek az apró, szabad szemmel nem látható élőlények az ember lehullott hámsejtjeivel táplálkoznak, ezért elsősorban ott élnek, ahol a legtöbbet tartózkodunk: az ágyban, de megtalálhatók a kárpitozott bútorokban, szőnyegen is.A penészgomba jelenléte a lakásban általában könnyen felfedezhető. A lakás nedves, hideg pontjait - konyhai, fürdőszobai mosogató, külső falon elhelyezett bútorok, sarkok - érdemes feltérképezni. Számolnunk kell a rejtett penész lehetőségével is, az álmennyezet, tapéta alatt is megbújhatnak gombatelepek. A penészgomba esetében azonban még így is jó esélyünk van rá, hogy idővel sikerül minden allergénforrást eltávolítani a beteg környezetéből. Poratka allergia esetén ellenben a teljes elimináció, még a legalaposabb és gyakori takarítás mellett sem kivitelezhető.Az allergiás tüneteket a poratka levegőben szálló, beszáradt széklete okozza. Az emberről naponta megközelítőleg 5 gramm hám válik le, mely egymillió atka számára biztosít elegendő táplálékot 1 napra. 1 gramm porban akár 200 háziporatka is élhet. A poratka allergia tünetei. Van, akinél már a lakásban eltöltött rövid idő után is jelentkeznek panaszok, míg másoknál jellemzően éjszaka lépnek fel a tünetek. Az ágyban, matracokban, párnában lévő atkák bőrtüneteket is okozhatnak az arra érzékenyeknél: kiütések, viszketés, bőrpír jelentkezhet. Intő jel még az elhúzódó, rendszeres reggeli tüsszögés, orrfolyás, de a poratka allergiais.A fel nem ismert, kezeletlen allergiás betegnél aztán idővel megjelenhetnek a visszatérő légúti betegségek is. Az orr járatainak megfelelő "átjárhatósága" az egész szervezet számára fontos; az orrdugulás kezelésével javítható az orr szűrőfunkciója, a légzés minősége, ezzel pedig a sejtek vérellátása is. Az orr bőrének kidörzsölődése, kisebesedése (mely még a legpuhább zsebkendő használatával sem elkerülhető) pedig nemcsak esztétikai probléma!