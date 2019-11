Asztmát okoz a hőszigetelés

Jó tudni Magyarországon az össznépesség 2-3 százalékát érinti az asztma. Gyermekek között a gyakoriság országosan még nem éri el az egy százalékot, de a betegek száma folyamatosan nő. A kezeletlen légúti allergiások 20-40 százaléka idővel asztmás lesz. A betegség tüneteinek, kezelési lehetőségeinek leírását itt találja!

A rossz szellőzés miatti penész okozhat asztmát

A vizsgálat készítői egy szociális lakásokat közvetítő társasággal együttműködve 700 ingatlant vizsgáltak meg Cornwall tartományban. Az eredmények azt mutatták, hogy az energiatakarékos lakásokban élőknél megnő az asztma kialakulásának a kockázata ; abban az esetben pedig, ha a lakásban penész is jelen van, a betegség kockázata a duplájára nőtt.- A korszerű, energiatakarékos otthonokkal pénzt spórolunk, és a környezetünket is kíméljük. A vizsgálat azonban új veszélyekre hívja fel a figyelmet, és arra mutat, hogy a lakóknak. Azon dolgozunk, hogy olyan lehetőségekkel ismertessük meg a lakókat, amelyek segítenek kiküszöbölni ezeket az újabb veszélyeket - mondta el az ingatlantársaság egyik munkatársa.A kiválóan hőszigetelt lakásokban megnő az asztma kockázata. Különösen igaz ez azokra az otthonokra, ahol a spórolás miatt nem fűtenek és nem is szellőztetnek kellő mértékben. Így - például a lakásban szárított ruháknak köszönhetően - egy páradús, hűvös és nyirkos környezet jön létre, amely kedvez a penészgombáknak, illetve más fertőzéseknek, kórokozóknak (baktériumoknak és poratkáknak). Ezek pedig közrejátszhatnak az asztma kialakulásában, illetve rosszabbodásában.Különösen megnő az asztma kialakulásának a veszélye azokban az otthonokban, aholgáztűzhelyt használnak. Egy Oregonban készült vizsgálat szerint azokban a lakásokban, ahol gáztűzhely van, de nincs szellőzés, az asztma és a zihálás gyakoribb, mint ott, ahol van szellőzés. Ebből a tanulmányból az derült ki, hogy azok a gyerekek, akiknél otthon gáztűzhely van, és megoldott a szellőzés, 32 százalékkal kevésbé hajlamosak az asztmára, mint azok a gyerekek, akiknek az otthonában nincs megoldva a szellőzés.A bronchitis (hörgőgyulladás) előfordulása a jól szellőző otthonokban élő gyerekek esetében 38 százalékkal kisebb, mint azoknál, ahol nincs szellőzés a gáztűzhely mellett.