Tuti recept, amellyel feltöltheted vitaminraktáraidat őszre

Egy finom, egészséges, vitaminban és ásványi anyagokban gazdag receptet osztott meg Facebook-oldalán a kismarosi Málnalevél Patika. Ha szeretnéd idén felkészültebben várni az őszi-téli megfázásos időszakot, akkor érdemes kipróbálnod.

Bár még csak az ősz elején járunk, érdemes lehet felkészülni az influenza elleni védekezésre. Az idén ugyanis a szokásosnál korábban kezdődhet az influenzaszezon.

Így készítsd el!

A gyógyszerészek által ajánlott, „természetes multivitamin” az alábbi hozzávalókból készül:

2 közepes cékla,

1 nagyobb sárgarépa,

2 alma,

1 fél citrom leve,

1 evőkanál méz.

A felsorolt zöldségeket és az almát hámozd meg, majd reszeld le és keverd össze. Ízesítsd citrommal és mézzel, majd jóízűen fogyaszd el.

Közeledik az őszi-téli megfázásos időszak – várd felkészültebben, mint eddig! Fotó: Getty Images

A cékla ezért egészséges

A fenti recept főszerepét játszó cékla nyers fogyasztása több okból is igen előnyös. Egyebek mellett gyulladáscsökkentő, vérkeringés-fokozó és állóképesség-növelő hatása miatt is megéri fogyasztani. Magas vastartalommal rendelkezik – ráadásul C-vitaminból is bőven van benne, amely segíti a vas felszívódását.

Ezenkívül igen szemrevaló az ásványianyag-tartalma: sok káliumot, mangánt, magnéziumot és kalciumot rejt. Magas foláttartalma miatt továbbá a várandósoknak is ajánlott a gyakori céklafogyasztás.