Van egy kis baj az édesburgonyával

Növényegészségügyi szempontból jelentős problémát jelentő vírus jelent meg Magyarországon. A kórokozó az édesburgonyát (batátát) károsítja. „Jóllehet a szakemberek az étkezési édesburgonya gumójából már korábban is kimutatták a klorotikus törpülést okozó vírust, jelenlegi előfordulása azonban amiatt különösen jelentős, mert ezúttal a szaporítóanyag-előállításban igazolódott a vírus jelenléte” – olvasható a Nébih közleményében, amelyben azt is kiemelik, hogy a vírus továbbterjedésének megakadályozásához a termesztők felelős hozzáállására is nagy szükség van.

Az édesburgonya klorotikus törpülését okozó vírus (Sweet Potato Chlorotic Stunt Virus – SPCSV) egy úgynevezett zárlati károsító. Megjelenését vagy annak gyanúját a termelők – egy vonatkozó EU-rendelet alapján – kötelesek bejelenteni a a területileg illetékes vármegyei kormányhivatalnak. Ennek részleteiről itt olvashatsz.

A Nébih egyébként erre is felhívta a lakosság figyelmét, hogy ez a vírus az emberi egészségre nem veszélyes, kizárólag a növényeket károsítja. Az étkezési célú batátagumók fogyasztása tehát továbbra sem nem jelent kockázatot.

Édesburgonyát fenyegető vírus jelent meg a hazai szaporítóanyag-előállításban. Fotó (illusztráció): Getty Images

Milyen tünetek utalnak a vírus jelenlétére?

Az SPCSV–fertőzés gyanúját leginkább az alábbi tünetek vethetik fel:

levélerek mentén enyhe világoszöld színezetű mintázat, egyes fajtáknál lilás elszíneződés is előfordulhat.

„Idén májusban a hatósági szemlék során vett növényi minták laboratóriumi virológiai vizsgálata az SPCSV károsító jelenlétét igazolta egy édesburgonya szaporítóanyag-előállítónál. A vírust Csongrád-Csanád vármegyében 12 dugvány-előállító fóliasátorban termesztett növényekből vett mintákból mutatta ki a hatóság. A növényvédelmi szakemberek növényegészségügyi zárlati intézkedéseket tettek a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében” – közölte a Nébih.

A fertőzés forrásának felderítésén kívül a szakértők szigorú higiéniai előírásokat is elrendeltek. Ezek közé tartozik az a szabály is, hogy rendszeresen fertőtleníteni kell minden olyan tárgyat, amely alkalmas a fertőzés terjesztésére – mint például a munkaruha vagy a metszőolló. A hatóság a fertőzött növények esetében megsemmisítést, talajba dolgozást, valamint totális gyomirtószeres kezelést rendelt el.

Mit tehetnek a termesztők?

A szakértők az alábbiakat tanácsolják a termesztőknek a fertőzés elkerülése érdekében: