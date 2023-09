Így vértezd fel magad az őszi influenzaszezonra

Tudtad, hogy ha megfelelően felkészíted a szervezetedet a hideg időszakra, akkor sikeresen veheted fel a harcot a megfázás és egyéb kellemetlen megbetegedések ellen? Mutatjuk, a szakértő szerint mit kell tenned.

Csökkentsd a stressz negatív hatását!

Testi-lelki egészséged szempontjából ősszel és télen kiemelten fontos a megfelelő stresszkezelés. A tartós stresszre ugyanis a szervezet magas kortizolszinttel reagál, amely alacsonyabb immunválaszt eredményez. Így a kórokozók szabad utat kapnak, és nagyobb esélyed lesz elkapni például az őszi felső légúti megbetegedéseket.

Érdemes kitapasztalnod, hogy neked mi válik be a legjobban a stressz enyhítésére. Sokat segíthet például a jóga, a meditáció, a főzés, az alkotás, a túrázás a szabadban, vagy akár az olvasás is. De a testmozgásról sem szabad megfeledkezni – ez is egy nagyszerű stresszcsökkentő eszköz.

A mozgás is fontos, ha ellenállóbb akarsz lenni a betegségekkel szemben. Fotó: Getty Images

Mozogj rendszeresen!

A rendszeres testmozgás a stresszel való egészséges megküzdés mellett nagyon sokat segíthet abban is, hogy elkerüld az őszi náthát vagy az influenzát. A mozgás ugyanis nagyban serkenti az egészséges nyirokkeringést, több oxigént juttat a szervezetbe, ezáltal pedig nő az ellenálló képességed és hatékonyabban tudod távol tartani a kórokozókat. Érdemes tehát rendszeresen időt szakítanod a mozgásra: már egy nagyobb séta a friss levegőn vagy egy kisebb intenzitású edzés is sokat segíthet az egészséged megőrzésében.

Ha rendszeresen intenzív testmozgást végzel, akkor kiemelten fontos, hogy a kellő vitaminbevitel mellett a megfelelő mennyiségű aminosavbevitelre is hangsúlyt fektess az immunrendszer egészsége érdekében. Ehhez érdemes egy komplex étrend-kiegészítőt választanod.

A mindennapi rohanás közepette szinte alig szánunk időt arra, hogy megnyugodjunk és feltöltődjünk, és gyakran egészségtelen feszültséglevezetési technikákat választunk. De vajon mi a célja a stressznek, és hogyan tudjuk helyesen kezelni?

Fogyassz friss idényzöldségeket és -gyümölcsöket!

A szezonális és helyi termesztésű zöldségek és gyümölcsök bizonyítottan sokkal több hasznos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, mint a tartósított vagy több kontinensen át utaztatott termények. Válassz tehát ősszel is friss, helyi gyümölcsöket, például almát, szilvát, szőlőt vagy körtét. A zöldségek közül pedig az édesburgonyát, a céklát, a babot vagy a sütőtököt érdemes most keresni – ezek nem csupán vitamindúsak, hanem rostban is gazdagok, így az emésztőrendszer egészséges működését is támogatják.

Fordíts figyelmet a kellő vitaminbevitelre!

Az egészséges táplálkozás és életmód mellett nagyon fontos az is, hogy megfelelő mennyiségben juttass vitaminokat a szervezetedbe. Ahogyan a napsütéses órák száma csökken, egyre nagyobb szerepet kap a D-vitamin pótlása, amelynek az egészséges immunműködés szempontjából kiemelt szerepe van az őszi-téli időszakban.

Érdemes odafigyelni a megfelelő mennyiségű C-vitamin- és cinkbevitelre is, ha a célunk az immunrendszer felvértezése a kórokozók ellen. Válasszunk ehhez egy olyan komplex, magas minőségű étrend-kiegészítőt, amelyben a vitaminok és ásványi anyagok széles spektruma megtalálható, amelyek egymás hatását is támogatják, így a szervezet védekezőképességét erősítve vehetjük fel a harcot a baktériumok és vírusok ellen” – emelte ki Gyöngyösi Szilvia, a MyEatrend márkanagykövete.