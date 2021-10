Ezek a vitaminok nélkülözhetetlenek az egészséges bőrhöz

Nem csak a rendszeres és tudatos tisztítással, hidratálással tehetünk jót bőrünknek: a megfelelő táplálkozás, ezzel együtt a vitaminok biztosítása és pótlása is létfontosságú.

A B-vitaminoknak is kulcsszerep jut bőrünk egészségének fenntartásában. Különösen azok számára lehetnek hasznosak, akiknek érzékeny, kipirosodásra hajlamos és problémás a bőrük. A B3-vitamin (niacin) segíti a sebgyógyulást, és gyulladáscsökkentő hatása miatt bizonyos kipirosodással járó problémák - például rosacea - kezelésére is használják. Hatására fokozódik a kollagéntermelődés, ami bőrünk feszességének, rugalmasságának alapfeltétele. Kollagénhiány esetén bőrünk veszít nedvességéből, és először finom barázdák, ráncok jelennek meg rajta. Idővel a ráncok mélyülnek, az arcbőr fakó lesz. Szervezetünk nem raktározza a B3-vitamint, ezért pótlásáról gondoskodunk kell. Kiváló B3-vitamin-forrás a marhamáj, a hal, a csirke, a pulyka, de a shiitake gomba, a lencse és a különféle tejtermékek is gazdagon tartalmazzák.

A különféle vitaminok és ásványi anyagok nélkülözhetetlenek szervezetünk egésze, így bőrünk számára is ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan működhessen. A legegyszerűbb, ha ezeket természetes módon, élelmiszerekkel, vagyis főként zöldségekkel és gyümölcsökkel, magokkal és húsokkal visszük be, ám pótlásukról - különösen a téli hónapokban - célzottan, vitamin tartalmú készítményekkel is gondoskodhatunk. Bőrünk számára is jó alternatívát jelenthetnek a vitaminokat tartalmazó bőrápoló készítmények, olajok.

Az lenne a kérdésem, hogy kb. 4 éve szedek fogamzásgátlót, és minden vasárnap szokott megjönni, tehát most vasárnap is meg fog. Még szerdáig szedem a gyógyszert, viszont már tegnap és ma is volt barnás színű folyásféle, mintha megakarna jönni. Hasam nem fáj meg semmi, a gyógyszert is rendesen szedem, mindig egy időben, nem hagytam ki szemet, max. 1-t az elmúlt 3 hónapban, de akkor is 12 órán belül pótoltam, vagyis 1-2 órán belül. Nem szedtem antibiotikumot, csak C- és E-vitamint, de azt is napközben, hogy a gyógyszerrel ne együtt, mert azt este veszem be. Szóval nem nagyon tudom ezt mire vélni, lehet baj?

Tisztelt Asszonyom! A feleslegben szedett C-vitamin is gátolja a tabletták hatását, mert a CYP3A4 enzim felgyorsításával fokozza a nemi hormonok lebomlását. Amennyiben a C-vitamin elhagyása sem segítene, erősebb ösztrogénhatású tablett...