Miért fontos az E-vitamin pótlása?

A sötétzöld leveles zöldségekben is sok E-vitamint találhatunk

Egy kisebb maroknyi, nagyjából negyed csészényiakár a napi E-vitamin szükséglet 80 százalékát is biztosíthatja. Ez a népszerű rágcsálnivaló emellett nagyobb mennyiségben tartalmaz rezet, mangánt, szelént, foszfort, magnéziumot és B-vitaminokat is. Érdemes héjjal együtt vásárolni, a tisztított változatból ugyanis hajlamosak lehetünk a kelleténél többet is megenni.is nagyobb mennyiségben található E-vitamin, naponta negyed csészényivel a javasolt mennyiség 40 százalékát vihetjük be a szervezetünkbe E-vitaminból. A mandulát fogyaszthatjuk magában, egészséges nassolnivalóként, de durvára őrölve zabkásába, müzlibe, joghurtba is keverhetjük.Meglepő módon a spenótban és más,is jelentős mennyiségű E-vitamin található, egy csészényi zöldség a szükséges E-vitamin mennyiség negyedét képes biztosítani. Ezekben a zöldségekben emellett egyéb fontos tápanyagokat is találhatunk, például K-vitamint (mely a véralvadásban játszik nagy szerepet), C-vitamint, mangánt, folsavat, magnéziumot, rezet, vasat és káliumot is.Nyugodtan, a sötétzöld leveles zöldségeket felhasználhatjuk például tésztákhoz, levesekhez, de manapság nagyon népszerűek a reggelire fogyasztott zöld turmixok is, ezekben az egyik fő alapanyag lehet a spenót, a mangold vagy a kellevél.nemcsak E-vitaminban gazdag (egy csészényi a napi szükséges mennyiség 15 százalékát biztosítja), de olyan kénvegyületekből is bőséggel van benne, amelyek segítenek semlegesíteni a szervezetünkbe jutó toxinok káros hatásait.