Cink: ezért van rá szükségünk naponta

Acinkkulcsfontosságú szerepet tölt be számos testi funkcióban. Elengedhetetlen például az immunrendszerünk működéshez, az oxigénszállításhoz, illetve a fehérje- és DNS-szintézishez is. (Csak érdekességképpen: testünk minden tizedik fehérjéje cinket igényel a megfelelő működéséhez.) A cinknek szerepe van a sejtosztódásban és a növekedésben is - ezért kell például különösen odafigyelni a bevitelére várandósoknál és kismamáknál -, ahogy a szénhidrát-anyagcseréhez is nélkülözhetetlen. A cink fontos bőrünk egészsége szempontjából is, mert szerepe van a kollagénszintézisben, ez a bőr rugalmasságához szükséges és hozzájárul a sebgyógyuláshoz is. A megfelelő ízérzékelést, érzékszerveink megfelelő működését, szemünk és látásunk egészségét is elősegíti a cink.

Nem kérdés tehát, hogy a cink fontos mikrotápanyag, amelynek bevitelére oda kell figyelnünk.

A többi között fokozott hajhullás is figyelmeztethet cinkhiányra. Fotó: Getty Images

Javítja az immunrendszer működését

A cink immunrendszerünk egyik alapköve, nélkülözhetetlen folyamatainak működéséhez, hiánya csökkentheti a kórokozókkal szembeni védelmet. Ha nincs elegendő cink a szervezetünkben, akkor gyengülhet a veleszületett, és a szerzett immunitás is.

Segíti a sebgyógyulást

Ha megfelelő mennyiségű cink van a szervezetünkben, akkor gyorsabb lehet a sebgyógyulási folyamat. A nyomelem segítheti a bőrsérülések gyors "kijavítását". Nem meglepő tehát, hogy a sebgyógyulást, a hámosodást olyan szerekkel is elősegíthetjük, amelyek cinket tartalmaznak. A cink antibakteriális hatással is bír, így a gyulladt, pattanásos és ekcémás bőr kezelésében is segítséget nyújthat. A cinkhiány károsíthatja a bőr szerkezetét, erre utalhat a kiütéses, a viszkető, hámló és fénytelen bőr is.

Egészséges bőr, haj és körmök

A hajhullás az egyik legrettegettebb probléma, amely természetes folyamat is, gond akkor van, ha naponta száznál is több hajszálat elvesztünk. Az egészséges hajképződés egyik alapfeltétele az ásványi anyagok, nyomelemek megfelelő mennyiségű jelenléte a szervezetben. Ezek közül az egyik legfontosabb mikrotápanyag a cink, természetesen a réz, a vas és a kén mellett. A cink hozzájárul a sejtek növekedéséhez - így segítve a hajnövekedést, az egészséges bőr és körmök épségét is. Ha a szervezetben nincs elegendő cink, akkor a haj sérülékennyé, egészségtelenné válik, és előbb vagy utóbb látványosan hullani kezdhet.

Jó hatással van a pajzsmirigyműködésre

A pajzsmirigy-alulműködést hajlamosak vagyunk a jódhiányához kötni - az ásványi anyag valóban elengedhetetlen a működéséhez -, de érdemes tisztában lenni azzal, hogy e fontos szervünknek más mikrotápanyagokra is szüksége van. A jód mellett például a szelénnek is fontos szerep jut, de a napfény vitaminjaként emlegetett D-vitamin is nélkülözhetetlen apajzsmirigyműködésében. És ami a legfontosabb, hogy a pajzsmirigy hormonjainak szintéziséhez szükség van mindezeken kívül megfelelő mennyiségű cinkre is.

Így ismerjük fel a cinkhiányt

A cinkhiány egyrészt bekövetkezhet az elégtelen bevitel miatt, de felszívódási zavar is állhat a háttérben. Ha az alábbi tüneteket tapasztaljuk, akkor jó eséllyel hiányállapot alakult ki a szervezetükben:

hajhullás, kopaszodás

ízérzékelési zavarok

étvágytalanság

bőrpanaszok,

lassú sebgyógyulás

immunrendszeri zavarok.

Egy felnőtt ember szervezete körülbelül 2-3 ezer milligramm cinket tartalmaz. Az ajánlott napi beviteli érték férfiaknál 10, nőknél 7 milligramm - a kívánt mennyiség amúgy általában könnyen fedezhető kiegyensúlyozott táplálkozás mellett.

A cinkhiány megelőzésére különösen oda kell figyelnie annak, aki növényi alapú étrendet követ, mert ezen élelmiszerek cinktartalma általában nem elegendő a kívánt mennyiség fedezéséhez. A magas rost- és fitinsavtartalom pedig amúgy sem kedvez a cink felszívódásának. De cinkhiányhoz vezethet például az egyoldalú táplálkozás, a megerőltető testmozgás, az erős izzadás, az alkoholfogyasztás, sőt, a cukorbetegség is. Az érintetteknek érdemes jobban odafigyelniük a szóba forgó nyomelem pótlására.

