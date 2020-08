Ételek, amikben rengeteg a fehérje

Mennyi fehérjét kell naponta fogyasztani? A választ korábbi cikkünkben olvashatja.

Nemcsak a sportolóknak és a fogyókúrázóknak fontos a megfelelő fehérjebevitel, de egy átlag embernek is, aki szimplán szeretné megőrizni alakját, izomzatát, összességében teste egészségét. Sokan azonban, ha proteinről van szó, akkor megragadnak a hal, csirkemell, tojás szentháromságnál. Tény, hogy egy átlagos hal, mint például a ponty, vagy csirkemell fehérjetartalmát nehéz überelni, hiszen előbbi 100 grammjában 16 gramm protein, azaz fehérje, utóbbiban (bőr és csont nélkül) 23 gramm van. Egy tojásban (ami átlagosan 52 grammos) pedig kb. 7 gramm van - a WebMD azonban most összegyűjtötte azokat az ételeket, amelyek versenyre kelnek utóbbival:

Csicseriborsó

Egy fél csésze, azaz körülbelül 100 gramm csicseriborsó 8 gramm proteinnel látja el szervezetünket. Ez a hüvelyes növény egyike a legősibb kultúrnövényeinknek, már az ókori Egyiptomban is fogyasztották. A legtöbben a hummusz alapanyagaként ismerik, de fűszerezve, megsütve rágcsálnivalónak is kiváló, salátába is keverhetjük, vagy épp levesekben is remekül funkcionál levesbetétként.

Cottage cheese

A cottage cheese állagra ugyan inkább a túróhoz hasonlít, ez azonban ne zavarjon meg minket, ez ugyanis egy friss, zsírszegény sajtfajta, ami bár oltóanyaggal készül, de nem érlelik, nem erjesztik. Fogyókúrázók előszeretettel emelik le a hűtőpultok polcairól, hiszen 100 grammjában mindössze 4 gramm zsír van, fehérjetartalma ezzel szemben 12 gramm. Nincs erős íze, akár édesen, akár sósan is fogyasztható.

Csicseriborsó, lencse, quinoa - mind gazdagok növényi fehérjékben. Fotó: Getty Images

Mandulavaj

A mandulavaj a mogyoróvajhoz hasonlóan semmilyen adalékot nem tartalmaz. Házilag is könnyen elkészíthető, csak jó minőségű mandulára van szükségünk, amelyet érdemes előtte megpirítani, majd késes aprítóval addig kell darálni, amíg szinte folyékony, kenhető állagot nem kapunk. Érdemes egy csipet sót beletenni, de aki édesen szereti, az készen ízesítheti kedvenc édesítőjével vagy szimplán cukorral. 100 grammja 21 gramm fehérjét tartalmaz, vigyázni kell azonban vele, hiszen - ahogy a mandula maga - ez is magas zsírtartalmú (56 g).

Cheddar sajt

Az amerikaiak kedvence, de Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a cheddar sajt, amely jellegzetes élénk sárgás, narancsos színéről is felismerhető, íze összetéveszthetetlen, aki egyszer kóstolta, mindig felismeri. 100 grammból 25 a fehérje. A proteintartalma mellett érdemes kiemelni, hogy kiváló kalcium, cink, foszfor, A- és B12-vitaminforrás. Vigyázzunk azonban, ne együnk belőle túl sokat, a benne lévő zsírok nem épp szívbarátok, ahogy jellemzően egyik sajtnál sem azok.

Lencsefélék

Fél csésze (100g) főtt lencsében 8 grammfehérjevan, impozáns, nemde? Érdemes gyakran fogyasztani, bármely változatát. Ez a tápláló hüvelyes ráadásul nagyon egészséges is, megtalálható benne többek között az A-vitamin, B1-, B2-, B9-, B11-vitamin, kalcium, foszfor, folsav, magnézium, kálium,cinkés vas is.

Tökmag

Ismét egy olajos mag, amit érdemes gyakran rágcsálni, de nyilván csak mértékkel, hiszen ennek is magas a zsírtartalma. Fél csészényi belőle 34 gramm fehérjét tartalmaz. Remekül illik salátákba, főzelékek tetejére szórva, de akár zabkásába keverve is. Ne feledjük: a tökmag remek cink-, vas-, réz-, magnézium-, kálium- és szelénforrás.

Garnélarák

Fél csészényi előfőzött garnélarákban nem kevesebb mint 24 gramm protein található, ráadásul nagyon alacsony a kalóriatartalma (100g/99 kcal). Vigyázni kell azonban, hiszen származási helyétől függően higanyt tartalmazhat.

Quinoa

Ezt a rizsparéj néven is ismert egynyári, lágyszárú növényt akár gyomnak is nézhetnénk, de kár lenne, magjáért ugyanis már az inkák is termesztették. Természetesen gluténmentes, elkészíteni hasonlóan érdemes, mint a rizst. Fél csészényi szárított quinoában 13, ugyanennyi főtt változatban 4 gramm fehérje van, és nagyon sok egészséges rost is.

Jerky, azaz szárított sovány hús

Amerikában és tőlünk nyugatabbra Európában is kedvelt csemege, korábban inkább a nagy túrákra indulók hátizsákjának volt elmaradhatatlan kelléke. 100 grammból átlag 33 a protein benne, vigyázni kell azonban a fogyasztásával, magas ugyanis a sótartalma. Eredetileg marhahúsból készült, de létezik pulyka, lazac, sőt strucc változata is.

Kendermag

Ez nem az a kender, amelynek termesztése itthon illegális. Ez a hagyományos fajta, melynek magja mogyorós ízű, és tele van fehérjével. Fél csészényi hántolt magban körülbelül 25-26 gramm fehérje "bújik meg".