Tudja, hány kalóriát tartalmaz az alkohol?

Az Egyesült Királyság kormányának felhívására tavaly a Liverpooli Egyetem kutatói tudományos bizonyítékok gyűjtésébe kezdtek arra vonatkozóan, hogy a tápértékek feltüntetése az alkoholos italok címkéin segíthet-e visszaszorítani a túlzott alkoholfogyasztást, valamint az elhízást. Az eddigi eredmények azonban nem túl meggyőzőek - számolt be róla a Medscape portál. A szakemberek szerint a legtöbben nincsenek tisztában az általuk elfogyasztott sör, bor vagy röviditalok kalóriatartalmával, ezért támogatnák, hogy az erre vonatkozó információkat feltüntessék az üvegeken, ugyanakkor nem világos, hogy ez valóban hatással lenne-e a fent említett problémákra. Az áttekintés eredményeit az Obesity Reviews című folyóiratban publikálták a szerzők.

A brit kormány szorgalmazza, hogy az alkoholos italok címkéjén is legyenek feltüntetve a tápértékek.

Fotó: Getty Images

Érdemes megfontolni a bevezetését

Eric Robinson, az egyetem Pszichológiai Tanszékének munkatársa arról számolt be, hogy nagyon kevés olyan tanulmányt találtak, amely megfelelő módszertani kérdéseket tartalmaz, a többségük alacsony bizonyítási értékkel és magas bizonytalansági faktorral bír. Épp ezért a szakértők óvatosságra intenek a messzemenő következtetések levonását illetően. Ugyanakkor Robinson is kiemelte: "bár nem világos, hogy a tápértékek feltüntetése a címkén érdemi hatással lehet-e arra, hogy az emberek melyik alkoholos italt vásárolják meg, a címkék felülvizsgálata egy lépés lehet a helyes irányba, és az italgyártókat is arra ösztönözheti, hogy vizsgálják felül a termékeik összetevőit és kalóriatartalmát."

Az európai szakpolitikusok egy olyan címkerendszert szeretnének bevezetni az unióban, amely hatékonyan tájékoztat az adott élelmiszer értékéről, minőségéről. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Ahogy azt Eric Robinson is kiemelte, a rendszeres alkoholfogyasztás nemcsak a máj- és a szív-érrendszeri betegségek rizikóját növeli, de a súlygyarapodást és az elhízással járó egyéb egészségügyi panaszok kockázatát is fokozza. A szakértők 18 európai, amerikai, ausztrál és új-zélandi tanulmányt tekintettek át, melyekből kiderült, hogy a fogyasztók 74 százaléka nem tudta pontosan megbecsülni az alkoholos italok kalóriatartalmát, és 64 százalékuk támogatná azok pontos feltüntetését az italok címkéjén. Hat különféle tanulmány kifejezetten azt vizsgálta, hogy a kalóriatartalommal kapcsolatos információk birtokában megváltozik-e az emberek italvásárlási és -fogyasztási szokásait, ám erre egyik esetben sem találtak egyértelmű bizonyítékot.

Közel annyi kalóriát tartalmaz, mint a zsír

Dr. Timothy S. Naimi, a Brit Columbiai Egyetem Kanadai Anyaghasználati Kutatóintézetének igazgatója is üdvözölte a kezdeményezést, és kiemelte: az alkoholfogyasztásra vonatkozó irányelvek kidolgozását is hátráltathatja, hogy az italok címkéjén nem kötelező feltüntetni a tápértékeket. "Az emberek többsége igencsak meglepődik, amikor megtudja, hogy az alkohol (etanol) grammonként 7 kalóriát tartalmaz - azaz közel olyan energiasűrűségű, mint a zsír (9 kalória/gramm), és lekörözi a fehérjét vagy a szénhidrátokat (4 kalória/gramm)" - nyilatkozta a szakértő. Egy adag szeszes ital (egy korsó sör, egy pohár bor vagy egy rövidital) átlagosan 14 gramm etanolt tartalmaz, ami megközelítőleg 100 kalóriát jelent, ehhez azonban hozzá kell még számolni az italok többi összetevőjének kalóriaértékét, ami különösen a cukros, tejszínes likőrök esetében rúghat magasra.

Dr. Naimi 2019-ben társszerzője volt egy kanadai tanulmánynak, amely megállapította, hogy a kutatásban részt vevő alanyok átlagosan napi 250 kalóriát fogyasztottak alkohol formájában, azaz a teljes napi kalóriabevitelük közel 11 százalékát tette ki az alkohol. Bár itthon nem készült ehhez hasonló témájú vizsgálat, feltételezhetjük, hogy a magyar adatok ennél is magasabbak lehetnek, lévén Magyarország a hatodik helyen szerepel az uniós tagállamok között az alkoholvásárlás tekintetében, és Zacher Gábor toxikológus becslése szerint közel 800 ezer alkoholbeteg lehet hazánkban - azaz megközelítőleg minden családra jut egy.

Lényegesen több alkohol fogy a világjárvány idején

A tudatos alkoholfogyasztásnak érezhetően nem tett jót a világjárvány sem, felmérések szerint tavaly, a koronavírus-járvány első híreire, a lakossági felvásárlások következtében 80 százalékkal ugrottak meg az alkoholeladások, és még márciusban is több alkohol fogyott, mint a korábbi években. A jelenség nem csak nálunk volt megfigyelhető, világszerte 291 százalékkal emelkedett meg az alkoholos italok értékesítése 2020 tavaszán, a brit statisztikák szerint például 10 háztartásból 4-nél magasabb volt az alkoholfogyasztás mértéke, ráadásul a hölgyek próbálták nagyobb részt italozással átvészelni a karantént. Éppen ezért érthető, hogy a brit kormány miért tartja fontosnak az alkoholfogyasztás visszaszorítását, a szakértők szerint pedig a megalapozott döntések hozatalát segítheti az italok tápértékének feltüntetése az üvegen.