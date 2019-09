Létezik kóros szerelemfüggőség?

Belebetegszik a szerelembe - valóban létező "kórkép", vagy csak a romantikus regények népszerű fordulata? Hol húzódik a határ az "egészséges" szerelmi vágy és a függőség között?

A szakemberek szerint a szerelemfüggőség gyökerei gyermekkorban keresendőek : a gyereket elhagyták vagy elhanyagolták, nem kapták meg a szüleiktől a szeretetet, figyelmet, amire szükségük lett volna. Az önbizalmuk és önbecsülésük ezért igen alacsony , rettegnek attól, hogy elhagyják őket, ugyanakkor az intimitástól is tartanak. Egy szerelemfüggő gyakran összetéveszti az intimitást a kapcsolat intenzitásával - ezért lehetséges, hogy bár szerelmesnek hiszi magát, a kapcsolat alapja a testiség , és valódi bizalom nem alakul ki a felek között.

A szerelemfüggő gyorsan, meggondolatlanul, könnyen lesz szerelmes , gyakran olyan emberbe, aki nem illik hozzá, akit nem ismer eléggé, és aki nem tudja viszonozni az érzelmeit. Akkor is megbízik a másikban, ha nem kellene, és nem vesz tudomást a figyelmeztető jelekről: abban bízik, hogy a másik megváltozik.

Ha szerelmesek vagyunk, minden gondolatunkat a másik tölti ki , minden pillanatunkat vele szeretnénk tölteni, elhanyagolhatjuk a munkánkat vagy a tanulást miatta, és hatalmas áldozatokra vagyunk képesek - akár a saját kárunkra is. Azonban a szerelem erőt is ad, és a boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolatnak rengeteg hosszú távú előnye van, lelki és fizikai szinten egyaránt. Kutatások sora bizonyítja, hogy aki boldog házasságban él , annak erősebb az immunrendszere, gyorsabban gyógyul fel a betegségekből, alacsonyabb a stressz-szintje, jobban alszik, és kevésbé érintik olyan súlyos betegségek, mint például a csontritkulás vagy az Alzheimer-kór.

A tartós és harmonikus párkapcsolatnak számtalan titka van - ráadásul mindenki másra esküszik. Egyetlen dolog helyett több olyan tanács is van , amelyet érdemes megfogadni ahhoz, hogy sokáig boldogok lehessünk.

Tisztelt Doktornő! 8 éve vagyok párkapcsolatban a barátnőmmel, mind a kettőnknek első szerelem/párkapcsolat. Sajnos a barátnőmnél elmúlt a szerelem, és a szex nála nem működik szerelem nélkül. Nálam minden rendesen működik 8 év után is, ugyanúgy kívánom és szeretem. Ő mondta is, hogy lehet élete hibáját követi el azzal, ha külön válunk, de szeretne mással is tapasztalatot szerezni. Szerinte, ha kicsit külön mennénk egymástól, akkor lehet, hogy évek múlva jobban működne minden közösen. Én nem szeretnék mással lenni, és azon vagyok, hogy valami kiutat találjak belőle. Valahogy újra belém kellene, hogy szeressen és akkor megoldódna a problémám. Van remény, hogy újra fellángoljon a szerelem?

Kedves Kérdező! Ezt nagyon nehéz megmondani, erre valószínű, hogy még a barátnője sem tudja a választ. Azt kell mondjam, hogy természetes az, ha a barátnője másokkal is szeretne tapasztalatokat szerezni. Ha most meggátolja ebben és val...