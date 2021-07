A legnagyobb mítoszok a házasságról

Az elmúlt években több kutatás is foglalkozott azzal, mitől lesz igazán jó egy házasság, mi az a plusz, amely megakadályozza, hogy a felek néhány éven belül elváljanak. A szakemberek úgy találták, sajnos még mindig tartja magát néhány mítosz.

Például az, hogy a házasságkötés előtt mindenképpen együtt kell élni - "lakva ismerszik meg az ember", ahogy a mondás is tartja. A hosszú együttélés azonban gátja is lehet a jó házasságnak, különösen azokban az esetekben, amikor több évnyi együttélés után dönt úgy egy pár, hogy hivatalosan is összeköti az életét. Scott M. Stanley szerint ennek több oka is lehet: egyrészt nem véletlen, hogy egy pár nem azonnal házasságot köt, hiszen előttük olyan minták vannak (például válás a családban), amelyek miatt félnek elkötelezni magukat.