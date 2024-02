Ezek kellenek egy erős, tartós párkapcsolathoz

Akár van már párod, akár még vársz az igazira, valószínűleg egészséges és tartós kapcsolatra vágysz. Természetesen egységes, mindenkinél beváló receptet erre (sem) lehet adni, hiszen az, hogy egy kapcsolatot mi tesz boldoggá, a benne élő emberek szükségleteitől függ. Van azonban néhány tanács, amely segíthet közelebb kerülni a „boldogan éltek, míg meg nem haltak” részhez.

Mutatjuk, a Healthline cikke szerint melyek a legjobb tippek egy erősebb kapcsolat kialakításához, illetve milyen jelek utalhatnak az egészséges, valamint az egészségtelen kapcsolatra.

Sok tényezőn múlik, hogy mennyire lesz boldog és tartós egy szerelmi viszony. Fotó: Getty Images

A boldog párkapcsolat hozzávalói

„Az egészséges kapcsolatok egyik legfontosabb jellemzője az alkalmazkodóképesség. Ez azt jelenti, hogy a pár képes alkalmazkodni a körülményekhez, valamint ahhoz a tényhez, hogy folyamatosan változunk életünk során” – mutatott rá Lindsey Antin terapeuta. A szakértő véleménye szerint azonban a rugalmasság mellett az alábbiakra is szükség van ahhoz, hogy pároddal valóban boldogítani tudjátok egymást.

• Nyílt kommunikáció – Nagyon fontos, hogy nyugodtan tudj beszélni a pároddal bármilyen felmerülő problémáról, legyen az kicsi vagy vagy. A lényeg, hogy még ha el is tér a véleményetek, akkor is képesek legyetek meghallgatni egymást, és ítélkezés, meggyőzés, illetve kioktatás nélkül megosztani a gondolataitokat.

• Bizalom – Ez a „hozzávaló” sokféleképpen megnyilvánulhat. A kölcsönös bizalmat jelzi, ha nem titkolóztok egymás előtt, és tudjátok, hogy a másik nem fog hazudni vagy félrelépni. De bizalom kell ahhoz is, hogy biztonságban érezzétek magatokat egymás mellett, és ne tartsatok attól, hogy a másik bántani fog – akár érzelmileg, akár fizikailag. Fontos továbbá, hogy mindig szem előtt tartsátok a másik érdekeit is, közben viszont tiszteljétek egymást annyira, hogy saját döntések meghozatalára ösztönözzétek egymást.

• Egyéniség megőrzése – Egy egészséges kapcsolat lényeges eleme, hogy miközben kölcsönösen támogatjátok egymást, megőrzitek saját egyéniségeteket is. Ebbe beletartozik, hogy bátran eljárhattok a másik nélkül is a saját baráti társaságotokba, illetve megengeditek egymásnak, hogy időt szánjatok saját hobbitokra. Fontos az is, hogy ne a egymástól tegyétek függővé az önbecsüléseteket.

• Kíváncsiság – Az egészséges, hosszú távú szerelmi viszonyhoz arra is szükség van, hogy őszintén kíváncsiak legyetek a másik gondolataira, céljaira és mindennapi életére. Figyeljétek érdeklődéssel egymás fejlődését és átalakulását!

• Énidő – Bár az együtt töltött minőségi idő nagyon fontos egy jól működő kapcsolathoz, legalább ennyire szükséges a személyes tér és idő is. Mindkettőtöknek be kell látnia, hogy attól, hogy egy párt alkottok, nem kell minden pillanatotokat együtt töltenetek. Az erős és egészséges kapcsolat nem sérül egy kis külön töltött időtől.

• Játékosság, könnyedség – Az élet kihívásai időnként komoly szorongást kelthetnek bennetek, ez pedig megváltoztathatja a kapcsolat alaphangulatát és megnehezítheti, hogy utat találjatok egymáshoz. Segíthet azonban, ha játékossággal, spontaneitással és humorral oldjátok a feszültséget. Ha gyakran viccelődtök és nevettek együtt, az mindenképpen jó jel. Így nagyon jó esélyetek van arra, hogy a nehéz időkben is erősödni tud a kapcsolatotok.

• Intimitás – A fizikai kapcsolat és a kötődés is nagyon fontos az erős kötelék kialakításához, ez azonban nem csupán a szexet jelenti. Idetartozik egyebek mellett a csók, az ölelés, a simogatás, az összebújás és a közös alvást is.

• Együttműködés – Az erős kapcsolat olyan, mint egy jól működő csapat, amelynek tagjai bármikor számíthatnak egymásra. Ez azt jelenti, hogy még akkor is együttműködés és kölcsönös támogatás jellemez titeket, ha nem teljesen egyformák a céljaitok.

• Megoldásra való törekvés – Még egy egészséges kapcsolatban előfordulnak időnként nézeteltérések, és időről időre frusztráltak vagy dühösek lehettek – ez teljesen természetes. Ez még nem jelenti azt, hogy a kapcsolatotok rosszul működik. Ami valójában számat, az a konfliktuskezelés módja. Ha többnyire őszintén, ugyanakkor egymást tisztelve tudjátok megbeszélni a vitás kérdéseket, akkor biztosan jó úton jártok. Ha képesek vagytok még a feszültebb helyzetekben is ítélkezés és megvetés nélkül állni egymáshoz, nagyobb eséllyel találtok kompromisszumot vagy megoldást.

Mi a boldog párkapcsolat titka?

Vajon az együtt töltött idő vagy az énidő fontosabb a boldog párkapcsolathoz? A hasonlóságok vagy a különbségek teszik erősebbé a szerelmesek közti szövetséget? Mutatjuk, mit gondolnak a kérdésről olvasóink és a szakértők.

Ezek az egészségtelen kapcsolat jelei

Mivel többféle ok miatt is nevezhetünk egy kapcsolatot egészségtelennek, az árulkodó jelek is nagyon eltérőek lehetnek. Azonban ha az alábbiak közül akár csak egy is igaz a viszonyotokra, az mindenképpen azt jelzi, hogy nem a boldog és egészséges párkapcsolat felé vezető úton haladtok.

Megpróbáljátok irányítani vagy megváltoztatni a másikat.

Nem tartjátok tiszteletben egymás határait.

Nem töltötök elég időt együtt.

Úgy érzed, nem vagytok egyenlő felek a kapcsolatban.

Gyakran mondtok egymásnak negatív és bántó dolgokat.

Úgy érzed, a párod nem is törekszik arra, hogy meghallgasson és megértsen.

Félsz kifejezni, ha nem értesz egyet partnereddel.

Nem érzed magad boldognak és kiegyensúlyozottnak a párod mellett.

A vitáitok általában nem vezetnek sehova.

Így teheted egészségesebbé és erősebbé a kapcsolatot

Ha a fenti állítások némelyikben magatokra ismertél, nem feltétlenül a szakítás az egyetlen megoldás. Amennyiben úgy érzed, megéri még küzdeni ezért a kapcsolatért – és hajlandóak is lennétek rá mindketten –, érdemes lehet felkeresni egy párterapeutát.

„A párterápia két emberről szól, akik azért érkeznek, hogy magukon dolgozzanak” – fogalmazott Antin, hozzátéve, hogy a szakértői segítség kérése nem azt jelenti azt, hogy kudarcot vallottál, hanem azt, hogy szeretnél fejlődni.

Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy még a legegészségesebb kapcsolatok esetében is szükség van némi plusz munkára, hogy a tartós boldogság továbbra is fenntartható legyen. Az alábbi tanácsok megfogadása segíthet abban, hogy a dolgok elinduljanak egy jobb irányba.