Jelek, hogy pszichopata a párunk

Számos híres film, könyv főszereplője pszichopata karakter (gondoljunk csak Bret Easton Ellis művére, az Amerikai psychóra), nem véletlenül: ha vásznon látjuk őket, vagy olvasunk róluk, minden negatív tulajdonságuk ellenére is izgalmasnak találjuk a személyiségüket, és szívesen követjük a velük kapcsolatos fordulatos eseményeket. Az életben természetesen már nem ennyire jó élmény az együttlét - pont azok miatt a személyiségjegyek miatt, amelyek azzá teszik őket, akik.

Mint arra dr. Kelly Scott pszichiáter a businessinsider.com-on felhívta a figyelmet, a köznyelvben gyakran használt pszichopata szó nem valós betegségre utal. Orvosszakmai körökben az az általános álláspont, hogy az érintettek antiszociális személyiségzavarban (ASPD) szenvednek. Az ASPD egy mentális betegség, amelynek lényege, hogy a páciens nem foglalkozik azzal, mi a helyes, és mi nem az, nincs benne empátia, valamint nem érdekli mások jólléte sem. Bár a kapcsolatai szinte mindig egészségtelen, mérgező viszonyok, megnyerő, karizmatikus jellemének köszönhetően nem nehéz számára az újabb és újabb áldozatok becserkészése.

Az antiszociális személyiségzavarban szenvedők kapcsolatai szinte mindig mérgező viszonyok. Fotó: Getty Images

Félelmetes az igazi arcuk

Dr. Scott kiemelte, nem lehetetlen megszabadulni tőlük, csak fel kell ismerni, ha egy pszichopata van mellettünk. Sokan sajnos itt buknak el: bebetonozzák magukat egy túl hosszú ideig tartó, lélekgyilkos kapcsolatba, mert nem látják a párjuk igazi arcát. A szakember úgy vélekedik, a legkomolyabb figyelmeztető jel, ha azt tapasztaljuk, kedvesünk mindenféle megbánás nélkül okoz anyagi, érzelmi és fizikai kárt másoknak. "Az ASPD-ben szenvedők sokkal könnyebben követnek el bűncselekményeket, hiszen nem érdekli őket, ártanak-e az embereknek vagy sem" - szögezte le a pszichiáter. A Mayo Clinic is az ASPD első tünetei között említi az erkölcsi érzék hiányát, és azt, hogy az érintett bármilyen területen képes keresztbe tenni másoknak, ha abból hasznot remél.

Haszonszerzéskor természetesen önös érdekek mozgatják. Csak és kizárólag saját magának akar jót, nem a szeretteinek, ismerőseinek, így a hozzá legközelebb állókra ugyanúgy veszélyes lehet. Annak érdekében, hogy megszerezze, amit akar, nem riad vissza a manipulációtól, a hazugságtól, a lopástól sem, sőt: bántalmazhatja is a párját. Dr. Scott azt mondja, noha a pszichopaták empátiahiányát a popkultúrában gyakran úgy ábrázolják, hogy gondolkodás nélkül ölnek meg embereket, a személyiségjegy kevésbé erőszakos formában is megnyilvánulhat: például úgy, ha a szülő arra használja a gyerekét, hogy a saját céljait elérje, és nem foglalkozik azzal, hogy közben a gyerek esetleg sérül.

A pszichopaták egyébként jól értenek ahhoz, hogy elrejtsék személyiségük sötét oldalát, és rendkívül elbűvölőnek mutatkozzanak a másik előtt, sőt, még az emberek empátiáját is felkeltsék - dr. Scott szerint nem véletlen tehát, hogy ennyire sokan belesétálnak a csapdájukba. "A többségnek fogalma sincs a veszélyről, csak azt látják, hogy az illető kedves, figyelmes és izgalmas, ennek a kombinációnak pedig nehéz ellenállni" - így a szakember.

A pszichoterápia és gyógyszerek is segíthetnek

Becslések szerint a népesség kb. 1 százaléka szenved antiszociális személyiségzavarban, amely kialakulásának hátterében elsősorban örökletes tényezők játszanak szerepet. Nem gyógyítható, de megfelelő kezeléssel javítható a páciens állapota. A terápia függ az érintett tüneteinek súlyosságától, aktuális élethelyzetétől, illetve attól, mennyire együttműködő. A szakemberek általában pszichoterápiát alkalmaznak, valamint különféle gyógyszereket. Bár jelenleg nincs kifejezetten az antiszociális személyiségzavarban szenvedők számára kifejlesztett készítmény, bizonyos medicinák segíthetnek azokon az állapotokon, amelyeket az ASPD-hez kötnek: ilyen a szorongás, a depresszió vagy az agresszió.