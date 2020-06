Így élnek a világ legegészségesebb emberei

Mindig reggelizzünk!

A reggeli beindítja az anyagcserét, és megakadályozza, hogy a nap folyamán össze-vissza együnk és túlegyük magunkat. Egy tanulmány szerint ráadásul jobban is teljesítünk napközben, ha egészséges falatokkal kezdjük a napot.

A reggeli nemcsak a sikeres nap, hanem az egészségünk alapja is. Forrás: 123rf

Tervezzük meg étkezéseinket!

Hosszú távon időt és pénzt spórolhatunk, és egészségesebben is fogunk élni, ha tudatosan tervezünk. Szánjunk hát egy kis időt arra, hogy tisztázzuk, mit is szeretnénk. Ha például kevesebb cukrot, zsírt és szénhidrátot szeretnénk fogyasztani, vagy több fehérjét és vitamint vinnénk be a szervezetünkbe, akkor ennek megfelelően gondoskodjunk a napi menünkről.

Bőséges folyadékpótlás

Egyes megfigyelések szerint a természetes módon ízesített vízből többet iszunk. A citromos víz fogyasztása az utóbbi időben nagyon elterjedt, de ezen kívül még számos ízesítési lehetőség közül választhatunk. A legjobb tippeket itt találja!

Az édesített teák és üdítők rendszeres fogyasztása túlsúlyhoz és diabéteszhez vezethet, ezért inkább maradjunk a víznél. Ha egy kis extra ízre vágyunk, dobjunk narancs-, lime-, citrom-, dinnye- vagy uborkadarabokat a szénsavmentes ásványvizünkbe.

Szánjunk időt a mozgásra!

Heti ötször 30 perc séta remek hatással lehet egészségünkre és hangulatunkat is javíthatja. De jó ötlet az is, ha napközben elvégzünk néhány nyújtógyakorlatot, guggolást vagy kitörést.

Kapcsoljuk ki a kütyüket!

Csökkentsük a képernyők előtt töltött időt! Inkább sétáljunk, olvassunk könyvet vagy segítsünk egy családtagunknak, barátunknak a ház körüli munkában.

Tanuljunk új dolgokat!

Legyen szó akár egy táncóráról, akár egy új idegennyelv elsajátításáról, a lényeg az új ismeretek megszerzése. Ezzel ugyanis hozzájárulunk agyunk egészségének megóvásához.

Tegyük le a cigarettát!

Már 20 perccel a dohányzás abbahagyása után alacsonyabb a pulzus és a vérnyomás, hosszú távon pedig számos betegség kockázata is jelentősen csökken.

Aludjunk eleget!

Az alváshiány súlyos következményeiről korábbi cikkünkben olvashat!

Törekedjünk legalább 7-9 óraalvásbeiktatására, valamint arra is, hogy mindennap nagyjából azonos időben feküdjünk le és ébredjünk fel. Aki jól alszik, annak a kedve és memóriája is jobb, sőt, a koncentráció is jobban megy. Hosszú távon pedig csökken azelhízásés a szívbetegségek kockázata is.

Tegyünk többet egyensúlyérzékünk megőrzéséért!

Az öregedéssel együtt jár az egyensúlyérzék romlása. Ennek egyenes következménye, hogy gyakrabban eshetünk el, amely akár súlyos sérülésekhez is vezethet. A jóga és a tai chi gyakorlatai azonban fejleszthetik az egyensúlyérzéket.

Irány a természet!

A szabadban eltöltött idő jót tesz a csontjainknak, a szívünknek és a hangulatunknak egyaránt, de D-vitamin-készletünket is feltölthetjük. A megfelelő fényvédelemről azonban ne feledkezzünk el!

Forrás: webmd.com