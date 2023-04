Erre figyelj, ha nem patikában vásárolsz gyógyszert

Nemrég számoltak be az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Facebook-oldalán arról, hogy engedély nélküli gyógyszerforgalmazáson kaptak egy Fejér megyei élelmiszerüzletet. Azonban nem csak az engedély hiánya volt a probléma. Több gyógyszerhez könnyedén hozzáférhettek a vásárlók – akár a gyerekek is –, mert azokat nem elkülönítve tartották, hanem más termékekkel keveredve, a nyitott polcokon. Olyan készítményt is szobahőmérsékleten tároltak, amely – minőségének megőrzése érdekében – 5-15 Celsius-fokos környezetet igényel. Emellett számos olyan gyógyszert is talált a hatóság, amelynek felhasználhatósági határideje már lejárt, a dátumokat pedig néhány esetben kézzel átírták, meghamisították. A problémás termékek között ráadásul olyan gyógyszer is akadt, amelyet még az engedéllyel rendelkező kiskereskedelmi egységek sem árulhatnának, hiszen azt kizárólag gyógyszertárak értékesíthetik.

Az eset – érthető módon – nagy port kavart, ezért az OGYÉI egy másik posztjában fontosnak tartotta tisztázni a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás feltételeit és szabályait. Tájékoztatójuk alapján az alábbiakban sorra vesszük, vásárlóként mikre ajánlott odafigyelned, illetve milyen szabályokat kell betartaniuk az érintett üzleteknek.

Néhány gyógyszert a patikákon kívül, például a drogériákban is megvásárolhatsz. Fotó: Getty Images

Hol árulhatnak gyógyszereket?

Magyarországon kizárólag hatósági engedéllyel forgalmazhatóak a gyógyszerek. A lakosságot elsősorban a gyógyszertárak látják el a szükséges készítményekkel. A gyógyszerek egy meghatározott körét azonban a hatósági engedéllyel rendelkező kiskereskedelmi üzletekben is megveheted.

Lényeges információ, hogy a gyógyszerhulladék begyűjtésében ezen üzletek is kötelesek részt venni. Ennek érdekében ki kell helyezniük egy megfelelő gyűjtődobozt, a fogyasztók számára elérhető helyre.

Milyen gyógyszereket árulhatnak a boltokban?

Ezekben az üzletekben csak azok a gyógyszerek forgalmazhatók, amelyek

gyógyszertárban vény nélkül is kiadhatók,

alkalmazását megelőzően az öndiagnózis egyértelműen felállítható (például fejfájás),

szedése esetén a tévedés valószínűtlen vagy nem jár súlyos egészségügyi következményekkel,

veszélyessége (mellékhatás, kölcsönhatás) még jelentősebb mértékű túladagolás esetén sem nagy.

Fontos tudni továbbá, hogy az üzletekben nem tehetik a gyógyszereket olyan helyekre, ahol a fogyasztók közvetlenül hozzáférhetnek azokhoz. Ezeket a termékeket ugyanis kizárólag zárható szekrényben, minden más árucsoporttól elkülönítetten tárolhatják. A szabály alól kizárólag a gyógynövényteák képeznek kivételt.

Kérhetsz-e tanácsot az eladótól?

„Mivel ezekben az üzletekben nem dolgoznak gyógyszerész végzettségű és a gyógyszerek kiadására jogosult munkatársak, ezért itt gyógyszerek ajánlása nem történhet. A vásárlást azonban segítik az üzletben forgalmazott gyógyszerek kinyomtatott betegtájékoztatói és egy elektronikus információs rendszer is” – írják az OGYÉI posztjában. Ha tehát bizonytalan vagy a gyógyszerválasztást illetően, akkor konkrét tanácsot az eladó nem adhat, segíthet azonban a betegtájékoztatók és az információs rendszer elérésében.

Nagyon fontos, hogy ennek a tájékoztatásnak a fogyatékkal élő, illetve segítségre szoruló személyek számára is hozzáférhetőnek és értelmezhetőnek kell lennie. Alapvető szabály továbbá, hogy gyógyszert csak a 14. életévét betöltött személyeknek értékesíthetnek.

Fontos!

A gyógyszerforgalmazási engedéllyel rendelkező üzletből nem rendelhetsz online gyógyszereket. A kiskereskedelmi egységek pedig nem adhatnak gyógyszereket sem ajándékba, sem mintaként, sem utalvány ellenében.

Kinek jelezd, ha problémát észlelsz?

Érdemes tudnod azt is, hogy a kiskereskedelmi üzletek gyógyszerforgalmazási tevékenységének engedélyezéséért és felügyeletéért az OGYÉI felel. Amennyiben vásárlóként problémát észlelsz ezen a területen, e-mailben jelezheted azt az országos tiszti gyógyszerésznek. Ha pedig további információkra vagy kíváncsi a témával kapcsolatban, kattints ide.

