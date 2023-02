2007-ben az Egyesült Királyságban volt egy óriási hamisítási esett, amikor körülbelül 30 ezer doboz hamis gyógyszer került be a gyógyszertárakba. Ilyen hamisítás eset nálunk, Magyarországon nem történt eddig, és nagyon sokan dolgoznak azon, hogy ne is történhessen. „Ha valaki ma Magyarországon besétál egy gyógyszertárba, akkor nem kell aggódnia”, vagyis ezeken a helyeken biztosan ellenőrzött, jó minőségű és eredeti gyógyszereket kap. De ha valaki illegális forrásból vásárol, akkor bizony hozzájuthat hamis készítményekhez – mondta el a Duna TV Almárium című műsorában dr. Panker Ádám, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) gyógyszerhamisítási koordinációs szakreferense.

A hamisítványok már szinte tökéletesen ugyanúgy néznek ki, mint a valódi készítmények. Fotó: Getty Images

Milyen gyógyszereket hamisítanak?

Gyakorlatilag minden gyógyszert hamisítanak, amire van kereslet – szögezte le a szakember, hozzátéve, hogy bár meglepő, de a globálisan legtöbbet hamisított gyógyszerek az antibiotikumok és a malária ellenes készítmények. Magyarországon azonban leginkább olyan szereket hamisítanak, amelyeket a vásárlók a legális forgalomban nem vagy csak nehezen tudnak beszerezni. „Például, ha valaki olyan sok nyugtatót szeretne, amennyit már a kezelőorvosa nem ír fel neki, és egy apróhirdetési oldalon vesz néhány levéllel, akkor jó esély van rá, hogy nem eredeti gyógyszert fog kapni” – magyarázta dr. Panker Ádám.

Ahhoz, hogy egy „jó minőségű” hamisítványt, vagyis az eredetire megtévesztésig hasonlító gyógyszert valaki felismerjen, nagyon tapasztalt szakembernek kell lenni. A hamisítók ugyanis elértek egy olyan szintre, hogy a hamisítványok szinte tökéletesen ugyanúgy néznek ki, mint a valódi készítmények – mutatott rá a szakértő. A hatóság egyébként az illegálisan forgalmazott szerek között nyugtatókat, antibiotikumokat, sőt onkológiai készítményeket is talált már.

Internetről csak hamisítványt vehetünk?

A szakember fontosnak tartotta kiemelni, hogy interneten is lehet legálisan gyógyszerhez jutni, hiszen Magyarországon is van körülbelül 680 ellenőrzött gyógyszerforgalmazó weboldal. Ennek ellenére a legtöbb hamis készítményt is az interneten szerzik be a gyanútlan vásárlók. Világszerte nagyjából 30-35 ezer internetes gyógyszerforgalmazó hely létezik, ezeknek azonban mindössze 5 százaléka működik legálisan. Vásárlóként viszont nagyon nehéz dolgunk van, amikor el kell döntenünk, hogy ahonnan vásárolni tervezünk, az vajon legális vagy illegális hely-e.

Az Európai Unió létrehozott egy olyan logót, amelyet minden legálisan működő online gyógyszertárnak fel kell tüntetnie. Arra rákattintva pedig átjutunk az OGYÉI honlapjára, ahol ellenőrizhetjük, hogy az adott gyógyszerforgalmazó hely valóban legálisan árulja-e a megvásárolni kívánt készítményeket. Ezt a kis logót tehát joggal nevezhetjük a biztonság kulcsának, de csak akkor, ha tényleg pontosan tudjuk, hogy mit és hogyan kell ellenőrizni. A logókat és a hatóságok hivatalos oldalát ugyanis ugyanúgy le lehet „klónozni” megtévesztés céljából, mint a gyógyszereket.

Sokan talán nem is tudják, de nem csupán gyógyszertárban tudjuk kiváltani gyógyszereinek. Pedig már 2005 óta élhetünk az interneten keresztül történő gyógyszerigénylés lehetőségével. Fontos azonban, hogy odafigyeljünk néhány dologra, mert ha véletlenül illegálisan forgalmazott készítményt veszünk, azzal akár az életünket is veszélybe sodorhatjuk.

Örökös szélmalomharc

A jogosulatlanul működő gyógyszerfoglamazó oldalakat a hatóság letiltathatja, ez azonban – ahogy dr. Panker Ádámmal fogalmazott – egy szélmalomharc. „Amíg mi egy ilyen oldalt letiltunk, addig tizet hoznak létre. Tehát igazából az a legontosabb, hogy ezekről az oldalakról ne is vásároljon senki” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Ha valakiben egy hirdetést látva felébred a gyanú, hogy gyógyszerhamisításról vagy illegális gyógyszerforgalmazásról lehet szó, akkor azt jelentheti a gyógyszerészeti intézetnek levélben, e-mailben vagy akár telefonon is. A hamis gyógyszerekkel kapcsolatban pedig itt található egy átfogó tájékoztatás.

