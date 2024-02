Ha erre nem figyelsz, akár tízszer annyit hagyhatsz a patikában

Egyes gyógyszerek ára nem változott az utóbbi években, vannak azonban, amik igencsak megdrágultak. Sokan csak most szembesülnek az áremelkedéssel, amikor őket is eléri a most keringő felsőlégúti megbetegedések egyike. Hogy hogyan lehet mégis olcsóbban megúszni a megfázást, ezt a Pénzcentrum fedte fel.

Receptre akár a tizedébe is kerülhet

Sokan éppen azért kerülik a rendelőket, mert nem akarnak betegek között várakozva felszedni más fertőzéseket. Ez egyrészt érthető, az egészségünk és a gyógyszerkiadásokon való spórolás szempontjából viszont nagy hiba kerülni a rendelőket, ráadásul van, ahova elég odatelefonálni egy receptért. A vény nélkül kapható szerek ugyanis gyakran kevesebb hatóanyagot tartalmaznak és drágábbak, így egységáron a többszörösét fizetheti ki egy beteg, ha nincs receptje.

Azt is jó tudni, hogy a nagyobb kiszerelés nem feltétlenül jelenti, hogy olcsóbb lesz a beteg számára a gyógyszer. Aki így akar spórolni, annak nem csak azt kell megnéznie, hogy az adott kiszerelésű gyógyszer vagy vitamin, étrend-kiegészítő hány darabos, hanem azt is, hogy mekkora hatóanyag-tartalmú. Ugyanazért a hatóanyag mennyiségért egy vényköteles szer esetében gyakran a felét, de előfordul, hogy a tizedét kell kifizetniük a betegeknek.