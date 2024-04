Kiderült, mi alapján vesz gyógyszert a magyar

Közel négymillió főt számlál itthon az aktív online vásárlók köre. Túlnyomó többségük – több mint 3,5 millió ember – érintett a recept nélkül kapható készítmények, gyógyszerek vásárlásában is. Az érintett célcsoport nagysága és a téma érzékenysége miatt döntött úgy a Publicis Groupe Hungary média- és kreatív ügynökség, hogy több kutatás segítségével vizsgálja meg a vény nélkül kapható gyógyszerekhez kapcsolódó fogyasztói szokásokat – olvasható az ügynökség lapunkhoz eljuttatott közleményében. Az idén februárban a GKID által több mint ötezer fő megkérdezésével készült kutatás szerint a vásárlási döntéseket három főbb szempont határozza meg:

a válaszadók 54 százaléka a korábbi tapasztalatait helyezi előtérbe, 49 százalékuk a gyógyszerész ajánlását követi, míg 39 százalékuk a termék árát tekinti meghatározónak.

Legtöbben saját maguknak vagy szűk családjuknak vásárolnak ilyen készítményeket, de nemcsak vásárlásukat, hanem egészségügyi problémáik kezelését is megpróbálják a lehető legszűkebb körben tartani. A kutatásból az is kiderül, hogy a betegek 16 százaléka kérdezi meg családtagjait vagy barátait panaszával kapcsolatban, míg az egyre divatosabb Google-diagnózist a betegek kevesebb mint harmada választja eszközként. A háziorvos élvezi a legnagyobb bizalmat ebben a tekintetben, a betegek 40 százaléka először háziorvosával veszi fel a kapcsolatot probléma esetén.

A gyógyszervásárlásnál fontos szempont az ár, de nem csak ez a meghatározó. Fotó: Getty Images

A legközelebbi gyógyszertár a legnépszerűbb

A világ egyik legnagyobb piackutató panele, a GWI adatai alapján – amely 53 ország 2,8 milliárd internethasználójának válaszait tartalmazza – az ár Magyarországon európai és régiós összehasonlításban is kiemelten fontos tényező, olyannyira, hogy a megkérdezettek közel fele szerint meghatározó a döntéshozatal során. Itthon ez a jelenség részben a magas infláció maradandó hatásainak tulajdonítható, így a gyógyszerárak érzékelhetően nagyobb befolyással bírnak a vásárlói döntésekre. Bár az árérzékenység a gyógyszerek terén magasabb, más kategóriákban a fogyasztók inkább csökkentették kiadásaikat, a gyógyszerek piaca viszont relatív stabil maradt. Mégsem ez található az első helyen, mert az árnál fontosabb a gyógyszerész, háziorvos és szakorvos ajánlása (57 százalék) és az online fellelhető információk (56 százalék).

A legtöbb vásárló, a válaszadók 93 százaléka elsődleges beszerzési forrásnak a hagyományos patikákat tekinti. A gyógyszertár kiválasztásánál az egyik legkritikusabb szempont, hogy az könnyen elérhető legyen a lakó- vagy munkahelyről, ezt 67 százalék tartja elsődlegesnek. Bár az ár bevallottan fontos szempont, a gyógyszervásárlók csak kis része, mindössze 10 százalék választ gyógyszertárat árak vagy akciók alapján. A vásárlók közel fele csak szükség esetén vásárol recept nélkül kapható készítményeket, és azokból is csak annyit, amennyi biztosan kell.

Milyen esetekben lehet visszaváltani a gyógyszereket? Mutatjuk.

A keresésekből köszön vissza az influenzaszezon

A GKID kutatása szerint a gyógyszervásárlók több mint fele nem az online csatornákat részesíti előnyben, annak ellenére, hogy minden harmadik válaszadó már kipróbálta ezt a vásárlási módot. A fogyasztók 16 százeléka nyitott arra, hogy a korábban személyesen megvásárolt termékeket a jövőben online is beszerezze. Bár nem mindig elsőszámú választás, de a gyógyszerekről és a betegségekről is sok fogyasztó az internetről gyűjt információt, ezért a Publicis Groupe Hungary saját fejlesztésű, Intent Radar elnevezésű programjával is megvizsgálta a gyógyszerpiacot.

A rendszer feltérképezte a Google-keresések mögötti fogyasztói szándékokat és három gyakori témában vizsgálta azokat: megfázás, fájdalom, aranyér. A közel egymillió keresés megmutatja például, hogy a koratavaszi időszak meghatározóbb keresési volument mutat, mint a kora őszi. Az információt keresők leggyakrabban az egyes készítményekre vonatkozó termékjellemzőkre és a különböző esetekben, például gyermekeknél vagy alkohol melletti alkalmazhatóságra kíváncsiak. Ezt mutatják a kategóriákon belüli legnépszerűbb kulcsszavak is, mint a köhögés, láz, allergia, torokfájás, görcs, fogfájás, derékfájás, aranyér, vérzés, végbélrepedés és csomó.