Miért fáj a mellem?

Mi áll a melfájdalom hátterében?

A mellfájás (mammalgia, mastalgia vagy mastodynia) meglehetősen gyakori tünet, amerikai szakemberek szerint a 30 és 50 év közötti nők kétharmada megtapasztalta már legalább egyszer életében. Általában a mellet magát, a mell fölötti területet, illetve a hónalj környékét érinti, de a karokra is kiterjedhet. Az érzés megnyilvánulhat érzékenységben, fájdalomban, feszülésben, elnehezülésben, esetleg égő érzésben.

A mellek fájdalma meglehetősen gyakori tünet.

Számos oka lehet a mellfájásnak

Az egész mellre kiterjedő fájdalomnak számos oka lehet, de a mellrák nem tartozik ezek közé, és a mellfájdalom nem is jelzi előre az emlődaganatot (vagyis, ha valakinek gyakran fáj a melle, nem jelenti azt, hogy nagyobb esélye van a mellrák kialakulására). A mellfájdalom erősen összefügg a menstruációs ciklussal: a legtöbb esetben még aktívan menstruáló vagy a menopauza elején lévő nőknél jelentkezik (a változókorban lévőknél, vagy azon már túlesetteknél ritkább), és afájdalomnéhány nappal a menstruáció előtt kezdődik.

A mellfájásnak két altípusát különböztethetjük meg, a ciklikusat, illetve a nem ciklikusat. A ciklikus mellfájdalom tünetei közé tartozik a fájdalom ciklikussága, visszatérő jellege, a mellek érzékennyé válása, megduzzadása, a fájdalom tompa, de erős, égő vagy szúró jellegű is lehet. A fájdalom mindkét mellet érinti, főleg azoknak felső részét, és a hónaljba is kiterjedhet. Inkább a fiatalabb nőket érinti, és a fájdalom általában amenstruációelőtt kezdődik.

A nem ciklikus mellfájás általában csak az egyik mellet érinti, annak is csak egy kisebb területét, de a mellkasra is kiterjedhet. A fájdalom nincs összefüggésben a menstruációs ciklussal, és gyakoribb a menopauzán már túlesett nőknél.

Láz is kísérheti a mellek fájdalmát

A nem ciklikus mellfájdalmat könnyen okozhatja fertőzés, ezt gyakran kíséri láz, az érintett terület megduzzadása, érzékenysége, és melegségérzet, valamint kipirosodás is. A fájdalom legtöbbször égő jellegű és igen erős. Ilyen fájdalmat okozhat a szoptató anyáknál a tejcsatornák gyulladása. A nem ciklikus mellfájdalom gyakran más, a mellkas területét érintő betegségre, gyulladásra vezethető vissza. Ilyenkor, bár a páciens úgy érzi, hogy a mellei fájnak, valójában a fájdalom forrása más területen található (például a mellhártyában).

Számos betegség és állapot okozhat mellfájdalmat, a szoptatási problémák és a menstruációs ciklus során bekövetkező hormonális változások mellett fájdalomhoz vezethet a refluxbetegség, a depresszió, az alkoholizmus, a szív- és érrendszeri betegségek, a fibromyalgia, a gyomorfekély, az övsömör, a vérszegénység vagy a mellhártyagyulladás. A várandósság egyik korai jele lehet a mellek érzékennyé válása, fájdalma. Néhány gyógyszer (például vízhajtók, nyugtatók, szteroidok vagy vérnyomáscsökkentők) is okozhatnak mellfájdalmat, mint ahogy a mellet vagy a mellkast érő traumák, sérülések is. A nők nagy része nem megfelelő méretű melltartót visel, ezek is okozhatnak kellemetlenséget.

Mikor kell orvoshoz fordulni a mellfájdalommal?

Érdemes orvoshoz fordulni, ha a fájdalom nagyon intenzív, néhány napnál hosszabb ideig tart, illetve ha nem múlik el a menstruációs ciklus előrehaladtával. Mindenképpen keressünk fel szakembert, ha az egyik vagy mindkét mell mérete, alakja megváltozik, ha a mellbimbó váladékozni kezd, ha a mellbimbó körül kiütések jelennek meg vagy hámlani kezd a bőr, ha a hónaljban csomót vagy duzzanatot érzünk, illetve ha a mell szöveteiben érzékelünk változást.

A szakorvos többféle vizsgálatot is javasolhat a fájdalom okának felderítéséhez, például mammográfiát, ultrahangos vizsgálatot vagy vérvizsgálatot. Természetesen a diagnózis felállításához hozzátartozik az is, hogy alaposan kikérdezi az érintettet például az étkezési szokásairól, a menstruációs ciklusáról vagy arról, hogy milyen gyógyszereket szed.