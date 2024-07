A mellráknál tízszer valószínűbb, hogy ebbe halsz bele

Még egészséges és fitt embereknél is előfordulhat, hogy a szív idő előtt felmondja a szolgálatot. Egyre többen halnak bele ugyanis egy váratlan szívrohamba: akár olyan nők is, aki rendszeresen mozognak, és a külső szemlélők szerint is jó formában vannak – figyelmeztetett a Washington Post egy korábbi cikke.

Az emberek többsége azt gondolja, hogy a mellrák öli meg a legtöbb nőt, pedig a szívroham okozta halálra tízszer nagyobb az esély. Fotó: Getty Images

Ezekre a jelekre kell odafigyelni

A szívroham csak ritkán zajlik úgy, mint a filmekben, vagyis úgy, hogy a beteg egyszer csak a mellkasához kap és összeesik. A tünetek a válóságban akár órákig is elhúzódhatnak, és fokozatosan erősödhetnek.

Martha Gulati kardiológus szerint minden új tünetre ajánlott fokozottan figyelmi, amely a derék felett jelentkezik. Kifejezetten baljós panasz például

a légszomj,

a légszomj, az ólmos fáradság,

az ólmos fáradság, a mellkasi fájdalom,

a mellkasi fájdalom, a gyomorpanaszok,

a gyomorpanaszok, a hátfájdalom,

a hátfájdalom, a nyakfájdalom,

a nyakfájdalom, vagy az állkapocsfájdalom.

„A nők többsége, aki ezeket a tüneteket észleli, nem is gondol arra – vagy csak nem akarja elhinni –, hogy a szívével lehet a gond. Pedig ha a férjük panaszkodnának hasonló szimptómákra, azonnal kihívnák hozzá a mentőt. Szóval én azt javaslom, hogy ha olyan panaszaid vannak, amelyek miatt máshoz mentőt hívnál, akkor magad miatt is tedd meg” – emelte ki Gulati. Fontos tehát, hogy testünk jelzéseit mindig vegyük komolyan – függetlenül attól, hogy mennyire érezzük magunkat egészségesnek, valamint milyen kicsit esély látunk egy korai elhalálozásra.