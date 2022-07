Meglepő okok miatt fájhat a mell

Az alábbiakban 6 olyan tényezőt mutatunk be a Health.com gyűjtése alapján, amely gyakran áll a mellfájdalom mögött.



Terhesség

A terhesség első harmadában olyan hormonokat termel a nők szervezete, amelyek a többi között hangulatingadozást, farkaséhséget, fáradtságot, émelygést és akár mellfájdalmat is okozhatnak. Ezek a hormonális változások megnövekedett véráramlást okoznak a mellekben, aminek hatására megduzzadhatnak és érintésre túlságosan érzékennyé válhatnak.

Szoptatás

Kellemetlen érzést, sőt akár fájdalmat is okozhat az anyukáknak a szoptatás. Az ilyenkor jelentkező mellfájdalomnak többféle oka is lehet. Okozhatja a mell egyébként is fokozott érzékenysége, a kisbaba rossz szopástechnikája, vagy ha le van nőve a nyelve, de akár az is, ha az anyukának lapos vagy befelé forduló a mellbimbója. Bármelyik eset áll is fenn, mindenképpen kérjünk segítséget.

Ártalmatlan, gyakran banális okok is húzódhatnak a mellfájdalom hátterében. Fotó: Getty Images

Bizonyos gyógyszerek

A hormonális fogamzásgátlók néhány típusa, egyéb hormonterápiák, bizonyos termékenységi kezelések, sőt akár egyes antidepresszánsok is okozhatnak mellfájdalmat.

Ciszta

A ciszták általában ártalmatlanok, de fájdalmasak lehetnek. Ezek a folyadékkal teli hólyagok valójában jóindulatú daganatok, amelyek mérete alkailag változhat. Van, aki nem is érzi, más többcentiméternyi nagyságú csomókkal küzd.

Nem megfelelő melltartó

A rosszul illeszkedő, méretben nem megfelelő melltartók is okozhatnak fájdalmat. Az egész napos jövés-menés közben fontos lenne, hogy olyan melltartót válasszunk, amely kényelmes és mindenhol passzol. A túl kicsit melltartók ugyanis összenyomoríthatják a melleket, a túl nagyok pedig nem támasztják meg eléggé.

Menstruáció

A legtöbb nő a menstruációját megelőző napokban tapasztalhat mellfájdalmat. A hormonális változások miatt ugyanis ebben az időszakban érzékenyebbek lesznek a mellek a szokásosnál.