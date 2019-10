A hátfájdalom 6 fő oka

Az 6 legjellemzőbb ok, ami miatt fáj a hátunk:

Ruhadarabok, amelyek hátfájást okoznak Nem kell az irodai széket vagy a tegnap esti edzést szidnunk, ha fáj a hátunk vagy alig tudjuk emelni a térdeinket - lehet, hogy a ruhánk tehet mindenről.

Az ülőmunka és a mozgáshiány is okozhat hátfájást

A hátunkon érezzük először a: az elmerevedett, görcsös izmokat és a fájdalmas mozdulatokat. Még a leghétköznapibb tevékenységek is fokozott igénybevételt okozhatnak, ha meg megfelelő technikával végezzük őket, akár a kertészkedéstől, a biciklizéstől vagy a pakolástól is kialakulhat hátfájdalom. Ha pedig már kialakult, az emiatti kényszertartások csak fokozzák a fájdalmat. Az ülőmunkát végzők és a tanulók helytelen testtartása is vezet hosszútávon elváltozásokhoz és fájdalomhoz, amelyek szakember közreműködésével megszüntethetők - hangsúlyozza Fehérvári Katalin, az Oxygen Medical gyógytornásza.Stressz hatására bizonyos izmok, főleg a nyak vállöv körül megfeszülnek. Tartós stresszhelyzetben ez a feszülés állandóvá válik, az. Ez pedig nem csak kellemetlen érzéshez, fájdalomhoz vezet, de az izomegyensúly felborulása miatt hatással lesz a hátunkra, így az egész gerincünkre is. A mozgás amellett, hogy segít levezetni a stresszt, visszaállítja a helyes egyensúlyt, speciális gyógytorna gyakorlatokkal pedig megtanulható az izmok nyújtása is.Ma jobbára autóval közlekedünk, ülünk a munkahelyükön és a kikapcsolódás is ülve történik, ami a törzsizomzat gyengüléséhez ezen keresztül pedig a hát fájdalmához vezethet. Sokan azt gondolják, hogy a hátfájdalommal élőknek nem szabad mozogniuk, holott ennek az ellenkezője az igaz. Amikor már túl vagyunk a fájdalom akut szakaszán, belekezdhetünk a hát, a has és a lábak kíméletes edzésébe, és néhány nyújtó gyakorlatba. A szakember által megfelelően összeállított gyakorlatok ugyanis nem csak a fájdalmat enyhíthetik, hanem meggyorsítják a felépülést, védenek az újabb sérülések ellen és csökkentik a problémából eredő esetleges rokkantság esélyét.A korral az ínszalagok megvastagodnak és zsugorodnak - és ez csak egy része azoknak a változásoknak, amelyek történnek velünk, ahogy idősödünk. Ezek apedig olyan dinamikai elváltozásokhoz vezethetnek, amelyek károsodást okozhatnak a porckorongon - a gerincfájdalom, zsibbadás, és gyengeség tüneteit produkálva.