Hátfájás: mikor kell orvoshoz fordulni?

A HÁTFÁJÁS GYAKORI TÜNETNEK SZÁMÍT. FOTÓ: GETTY IMAGES

A hátfájás gyakori tünetnek számít, talán csak a derékfájásra panaszkodunk még ennél is többet. A enyhe, vagy akár kínzó fájdalom a hát különböző területein jelentkezhet, átmenetileg, de akár állandó jelleggel is. A probléma mögött számtalan ok húzódhat, így nem elég csak a fájdalmat kezelni, mindenképpen ki kell deríteni – és ilyenkor elkerülhetetlen a kivizsgálás –, mi okozza a kellemetlen tünetet. A hátfájást természetesen fájdalomcsillapítókkal is kezelhetjük, de ez csak rövid távon jelenthet megoldást, hosszú távon csak a kiváltó ok feltárása és kezelése segíthet. Nézzük, mitől is fájhat a hátunk, illetve mikor ne halogassuk az orvos felkeresését.

Gyors, de átmeneti segítség

Az enyhe vagy közepesen erős fájdalomra leginkább a nem szteroid gyulladásgátlókat, fájdalomcsillapítókat (NSAID néven is ismertek) használjuk. Ide sorolhatók például az acetilszalicilsav és az ibuprofén, valamint a paracetamol hatóanyagú készítmények is. Ezen gyógyszerek nagy része recept nélkül is beszerezhető, de ebben az esetben is nagyon fontos, hogy figyeljünk az ajánlott adagolásra, a maximális napi dózis betartására. Mindig olvassuk el a betegtájékoztatót, és ha bizonytalanok vagyunk, kérdezzük meg kezelőorvosunkat, gyógyszerészünket.

Rossz tartás, túlterhelés, sérülés

Talán nem mondunk azzal újat, hogy a rossz testtartás – amely előbb vagy utóbb az izmok elgyengüléséhez vezethet – nem marad következmények nélkül. Mi történik ilyenkor? A test súlya nyomást helyez a gerincre, a csigolyákra és a szalagokra, amelyek így egy rossz helyzethez kénytelenek alkalmazkodni – és ez természetesen fájdalommal is járhat. Előbb a fájdalmat kell megszüntetni, majd helyre kell állítani a helyes testtartást. Azért is érdemes elmenni egy ortopéd orvoshoz, mert a gyógytornász vagy mozgásterapeuta mellett az ő szakvéleménye is fontos lehet. Az izmokat túl is lehet terhelni. Edzés, vagy egy gyakran ismételt mozdulat közben könnyen előfordulhat húzódás vagy rándulás, amelyet szintén fájdalom kísérhet. Pihentetés után segíthetnek a fizikoterápiás eljárások – például TENS-kezelés –, de egy gyógytornász felkeresése is elengedhetetlen lehet.

Előfordulhat, hogy egy sérülést – okozhatja például egy esés, de akár egy szerencsétlenül kivitelezett emelés is – nem tudunk kivédeni, elkerülni. A fájdalom akár azonnal jelentkezhet, de az sem ritka, hogy csak másnap szembesülünk vele. Ilyenkor sem érdemes halogatni az orvosi kivizsgálást, mert az esetlegesen jelentkező mellékhatásokat – krónikus fájdalom, idegkárosodás, bénulás – jóesetben csak így kerülhetjük el.

Porckopás, gerincízületi gyulladások

Aki érintett, annak nem kell elmagyarázni, mennyire fájhat a porckorongsérv. A porckorongsérv kezelése több pillérre épül: a fájdalomterápia éppúgy fontos, mint a speciális mozgásterápia, végső esetben pedig műtétre is szükség lehet. Ugyanitt említhetjük a porckopást – az ízületeket borító porc elvékonyodik, töredezni kezd, sőt fel is szívódhat –, amely lassan, akár évtizedek alatt alakul ki, és sokesetben fájdalmat, mozgáskorlátozottságot okozhat. A hialuronsavas injekciókúra ma már hatékony segítséget jelenthet, de a kezelés során szóba jöhet az orvosi lézerkezelés és a lökéshullám-terápia is.

Több betegség is – például a fokozatosan előrehaladó gyulladásos ízületi betegség, a Bechterew-kór, illetve az arthritis psoriatica, azaz a pikkelysömör ízületi gyulladással együtt járó formája – a gerincízületi gyulladások közé sorolható. Ezen betegségeknél korai felismeréssel, és időben elkezdett kezeléssel megelőzhető a súlyos állapotromlás is.

Van, akit egyáltalán nem visel meg az a néhány nap, amíg tart a menstruációja, de a legtöbb nő ezt nem mondhatja el magáról. A fájdalmat viszont nem kell elviselni, többféle módszer is létezik arra, hogy könnyebben átvészeljük ezt az időszakot. Előfordulhat, hogy elég egy forró fürdő, egy kiadósabb séta, míg máskor akár fájdalomcsillapítóra is szükség lehet.

Nagy mellek, endometriózis, stressz

Nőket érintő probléma lehet az, amikor a nagyobb mellek okoznak akár folyamatos hátfájást. Mindamellett, hogy fontos a megfelelő melltartó viselése – mozgás közben különösen –, előfordulhat, hogy drasztikusabb megoldásra, azaz mellkisebbítő műtétre van szükség. Szintén női problémaként említhető az élethelyzet, amikor a változókorban beköszöntő hormonális zavarok okoznak hátfájdalmat. A tünetek kezelésével – akár hormonpótlással – csökkenthető a háttáji panasz is. A főleg fiatalabb nőket érintő endometriózis – a méhet bélelő szövettípus a méhen kívül, a petefészkekben vagy a kismedencében is megjelenik – is járhat fájdalommal. A hátba kisugárzó fájdalom ilyenkor a menstruációs ciklushoz igazodva jelentkezhet. Ebben az esetben is a kiváltó okot, azaz az endometriózist kell kezelni.

Nem gondolnánk, de még a folyamatos stressz – a hosszú ideig fennálló feszültség merevvé, görcsössé teszi a hátizmokat – is előidézheti a kellemetlen panaszt, ráadásul még nyakfájás is társulhat hozzá. Ebben az esetben is előbb a stresszel – stresszkezelő módszerek elsajátításával, esetleg masszázzsal – kell leszámolnunk ahhoz, hogy elmúljanak a tünetek. Az elhízás amellett, hogy számos betegségnek megágyazhat, szintén kedvez a hátfájás kialakulásának is. A súlytöbblet másképpen terheli a gerincet, így előbb-utóbb a fájdalom is megjelenhet. A megfelelő táplálkozással, mozgással történő életmódváltás segíthet a kívánt testsúly elérésében, és így a hátat érintő panaszok megszűnésében is.

A hátban érezhető fájdalomnak az említetteken kívül is még számtalan oka – például gerincferdülés, fibromyalgia, Scheuermann-kór, vagy éppenséggel övsömör is – lehet. Fontos, hogy a panaszokat soha ne hagyjuk figyelmen kívül, és a pontos diagnózis érdekében menjünk el egy kivizsgálásra.