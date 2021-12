Így csillapítsuk a hátfájást

Ágynyugalom, gyógyszer, krémek A fájdalom csillapítására a legjobb mód az 1-2 napos ágynyugalom, kiegészítve helyileg alkalmazható szerekkel, például sportkrémekkel. Fontos, hogy kíméljük a fájó izmokat, ne hajolgassunk, hanem inkább egyenes derékkal guggoljunk le.

Szerencsésebb, hahasználunk a fájdalom csillapítására, hiszen ezek nem okoznak a fentiekhez hasonló mellékhatásokat. Ezek is tartalmazhatnak ibuprofent, illetve különböző gyógynövényeket, mint például kamillát körömvirágot és levendulát Ha gyakran fáj a hátunk, majd pár napos pihentetés után elmúlik a fájdalom, akkor valószínűleg a helytelen életmód okozza a tüneteket, ezértAz első lépés, hogy ha számottevő súlyfeleslegünk van, próbáljuk leadni a felesleges kilókat. A hátfájás megelőzésében nagyon fontos szerepet játszik a rendszeresen végzett testmozgás is. Például az úszás, különösen a hátúszás nem terheli meg az ízületeinket, viszont teljesen átmozgatja a hátizmokat.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha ülőmunkát végzünk, jó szolgálatot tehetis, hiszen a megfelelően végzett hátmasszázsnak számos jótékony hatása van. Visszatérő hátfájás esetén fordulhatunk gyógytornászhoz is, aki kifejezetten erre a problémára hatásos gyakorlatokat tud nekünk mutatni. Ezeken a nagy változtatásokon kívül kis lépéseket is tehetünk azért, hogy elkerüljük a kellemetlen tünetet. Az egyik ilyen, hogy ne üljünk egész nap a számítógép előtt, időnként mozgassuk át magunkat.Forduljunk szakemberhez, ha a fájdalom pihentetés ellenére sem szűnik,, illetve komolyabb esés vagy baleset után jelentkezik. Ha volt már daganatos megbetegedésünk, szintén haladéktalanul jelezzük a fájdalmat orvosunknak, akkor is, ha pillanatnyilag tünetmentesek vagyunk.