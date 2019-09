Ruhadarabok, amelyek hátfájást okoznak

A szűk nadrágok vagy a ceruzaszoknyák legalább akkora kárt okozhatnak az izmokban és az ízületekben mint a magas sarkú cipők vagy a nehéz táskák. Tim Hutchful, a British Chropractic Association szakembere a legnagyobb lehetséges fájdalomforrásokat listázza végig.

Ceruzaszoknya

Nehéz nyaklánc

Magas sarkú cipők

Az egyenes szárú vékony szoknyák összeszorítják a térdeket, emiatt nehéz egyensúlyozni és lehajolni bennük. Polcokról leszedni vagy alacsony fiókokban megtalálni valamit? Szinte lehetetlen. A legjobb guggolási módszer a térdroggyantás - ceruzaszoknyában a mozgás elég korlátozott, hosszútávon pedig a terhelés összeadódik. Azonnal nem fogjuk érezni a fájdalmat, de ha folyamatosan ceruzaszoknyában vagyunk, akkor izomhúzódással kell szembenéznünk, és ez még a legkisebb probléma.A nyak izmai, inai és ízületei már azzal is nagyon jól elvannak, hogy egy átlagos fej 5-6 kilogrammos súlyát elviseljék, ha ehhez még hozzáadunk egy nehéz nyakláncot, az meg tudja borítani az egyensúlyt.Bármi, ami előre- vagy hátrahúzza a nyakat, az megborítja a természetes egyensúlyt - ez nyakfeszültséghez és -fájdalomhoz vezet, hosszú távon pedig egy olyan elnyúlt pozitúrához vezet, amely a hátat is károsíthatja.A magas sarkú cipők nemcsak a lábra, hanem a hátra is rossz hatással vannak - mégpedig azért, mert a lábikra izmai összébb mehetnek, ez pedig keringési zavarokhoz, térd- és hátfájáshoz vezethet. Ha ezt el akarjuk kerülni, a cipő olyan rövid ideig legyen rajtunk, ameddig csak lehet, a munkahelyre menet (vagy onnan elment) pedig hordjuk kényelmes cipőt. Amennyiben megoldható, különböző típusú cipőket és különböző sarokméreteket hordjunk, naponta váltogatva.