Az 5 legveszélyesebb rákot okozó étel

A világona szív- és érrendszeri betegségek után. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint évente több mint nyolcmillió ember halálát okozza. Német kutatók arra jutottak, hogy országukban a rákos megbetegedések mintegy 35 százaléka a helytelen táplálkozás számlájára írható - írja a német Focus Online

Különösen veszélyesek a szénhidrátban gazdag és a zsírban sült ételek, de maradjunk a konkrétumoknál, és álljanak itt azok, amelyeket mindenképpen kerüljünk.Szinte elképzelhetetlen nélküle egy balatoni nyaralás, pedig a benne lévő virsli nitrátokat tartalmaz, ezek az adalékanyagok jellemzően színezékek és tartósító anyagok. A nitrát önmagában veszélytelen anyag, de ha aminokkal keveredik, nitrózaminokat alkotnak. Ez könnyen megtörténhet, mondjuk savas közegben, és itt elég, ha csak a gyomorsavra gondolunk. Állatkísérletek pedig kimutatták, hogy, elsősorban gyomor- és béldaganatokat. Ugyanilyen veszélyes lehet a pácolt hús, vagy a szalonna.Az élelmiszerek sütésekor vagy grillezésekor egy úgynevezett akrilamid nevű anyag keletkezik, amely bizonyítottan rákot okoz az állatoknál, de szakértők szerint az emberre is veszélyes lehet, nagy dózisban pedig. Márpedig az akrilamid minden olyan szénhidráttartalmú ételben megtalálható, amit magas hőmérsékletre hevítettek. A szervezet igyekszik ugyan lebontani a káros anyagokat, de a mutálódott sejtek növelik a daganat kialakulásának esélyét.

Különösen veszélyesek a szénhidrátban gazdag vagy a zsírban sült ételek. Fotó: Getty Images

Grillezett húsok. A megégett zsír a grillezést is egészségügyi kockázattá teszi. A húsokról a parázsra csöpögő zsír benzpirént tartalmaz, ami a füstbe kerülve szennyezheti a húst. Ez az anyag pedig a gyomorrák egyik fő okozója. Tökéletes megoldás a problémára nincs, de érdemes egy fóliát a húsok és a parázs közé tenni. Ez a veszély ugyanakkor nem csak a grillezett húsoknál áll fenn, hiszen például a pizzán lévő megégett szalámi is tartalmazhat ilyen módon veszélyes szénhidrogéneket.

De nem az akrilamid az egyetlen veszély, ami a sült krumpliban leselkedik ránk. Az élelmiszeriparban ugyanis gyakran használnak transzzsírsavakat vagy azokat tartalmazó zsiradékokat, amelyek. Akár úgy is, hogy mivel a test sosem érez jóllakottságot, az eredmény súlygyarapodás lesz.Az édes, kör alakú fánkoknál ugyanez a helyzet, ezért áll fenn az akrilamidok és a transzzsírok veszélye, ahogy sült krumplinál is. Arról nem beszélve, hogy mindeközben hatalmas mennyiségű cukrot és zsírt viszünk be a szervezetbe, ami az elhízás melegágya.