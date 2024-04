Tavaszi nagytakarítás: ezt a tíz helyet ne hagyd ki

Többnyire napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de helyenként időszakosan gomolyfelhők is képződhetnek. Csapadék nem lesz. A délnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. A jövő hét elején egy hidegfront vet majd véget a nyárias időnek, előtte ugyanakkor még meleg levegő áramlik be, ami az időjárás-érzékenyeket is megviselheti.