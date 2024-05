Tripper: más tünetei vannak a nőknek, mint a férfiaknak

„Bár a gonorrea még mindig a homoszexuális férfiak körében a legelterjedtebb, a fiatal nők és a fiatal heteroszexuális férfiak esetében tapasztalt növekedés különösen szembetűnő” – fogalmazott a holland hatóság az aktuális helyzetről. A fertőzést egy baktérium, a Neisseria gonorrhoeae okozza, amely szexuális aktus során terjed a nyálkahártyákon keresztül, majd a hámot fellazítva a kötőszövetbe jut. Ilyen nyálkahártya azonban nem csak a húgycsőben és a méhnyakban, de a végbélben, a garatban és a szemben is található. Bár a szemben való terjedését nehéz elképzelni, előfordulhat, hogy a húgycsőből folyó váladék kézzel történő letörlése után a páciens a szeméhez nyúl. Ennek következménye lehet a szemhéjak megduzzadása, az erős bevérzés és a gennyképződés.

A többi tünet azonban nem feltétlenül ilyen feltűnő, különösen a nőknél nem. Eleinte az érintettek többsége egyszerű gombás fertőzésnek vagy hólyaghurutnak gondolja a helyzetet, sőt, sok nő nem is feltétlenül veszi észre, hogy bármilyen problémája lenne. Éppen ebben áll a tripper legnagyobb veszélye, kezeletlenül ugyanis súlyos kismedencei gyulladást okozhat, ez pedig a későbbiekben összenövésekhez, meddőséghez vagy akár méhen kívüli terhességhez is vezethet – figyelmeztetett dr. Karászi Viktória, a Nőgyógyászati Központ nemigyógyásza, bőrgyógyász szakorvosa.

A nőknél sokáig tünetmentes lehet a tripper. Fotó: Getty Images

Különböző tünetek nőknél és férfiaknál

A gonorrea (más néven tripper vagy kankó) tünetei a férfiaknál néhány nappal a megfertőződés után alakulnak ki, míg a nőknél körülbelül 10 napnak kell eltelnie az aktus után. A férfiak arra figyelhetnek fel, hogy égő érzést tapasztalnak a húgycsövükben, ezt pedig gennyes folyás követi. A vizelet is tartalmazhat gennyet vagy vért, maga a vizelés pedig nagyon fájdalmassá válik.

Megtévesztő, hogy ezek a panaszok néhány hét alatt elmúlnak, így a páciens úgy gondolja, ezzel meg is szabadult a kellemetlen nemi úton terjedő fertőzéstől. A kórokozó azonban megbújhat a szervezetben, tályogokat okozhat a húgycsőben, a mellékherékben és az ondóhólyagban, de akár a vesemedence-, prosztata- vagy hólyaggyulladás is kialakulhat. Ezek a következmények már feltűnő fájdalommal járhatnak, a hegesedés miatt pedig terméketlenség is kialakulhat visszafordíthatatlan szövődményként.

Nőknél nem ilyen szembetűnőek a tünetek, ezért sokszor akár észrevétlen is maradhat a fertőzés. Ha mégis felfigyel valamire a páciens, az jellemzően a fájdalmas vizelés, illetve a méhnyak gyulladása miatt kialakuló gennyes váladék. A gonorrea veszélye azonban a nőknél is ugyanaz, mint a férfiaknál: kezeletlen esetben a baktérium megbújhat a méhnyakban, a hüvely melletti mirigyekben és hosszabb távon komoly tünetekkel járó kismedencei gyulladást, végső pedig soron meddőséget vagy méhen kívüli terhességet okozhat. Sokkal ritkábban, de az is előfordulhat mindkét nemnél, hogy a kórokozó bekerül a véráramba, és szemészeti tünetet, lázat, valamint ízületi fájdalmat okoz. Ezt az állapotot már kórházban kell kezelni.

Nem csak a kezelés, de a gondozás is fontos

A gonorrea diagnosztizálása nyálkahártyamintából történik, amelyet férfiaknál elsősorban a húgycsőből, nőknél pedig a hüvelyből kell levenni, azonban a többi, esetlegesen fertőzött területet – tehát a végbélnyílást és a garatot – is vizsgálni kell. A mintavétel legfeljebb csak kellemetlennek nevezhető, a nők például ugyanazt fogják tapasztalni, mint a méhnyakrák szűréskor szokásos nőgyógyászati vizsgálat során. Az így nyert mintát tenyésztve, elemezve néhány nap alatt elkészül a diagnózis.

Ha kiderül, hogy valóban ez a nemi fertőzés van jelen a páciensnél, cephalosporin-tartalmú – illetve allergia esetén más hatóanyagú – injekció jelenti a kezelést. Ami azonban nagyon fontos: a tünetek megszűnése nem jelenti feltétlenül a teljes gyógyulást, az csak a rendszeres, 3 hónapig tartó kontrollok után mondható ki. Ez idő alatt pedig lehetőleg tartózkodni kell a nemi élettől, az új partnerektől, illetve, ha mégis sor kerül az együttlétre, minden esetben elengedhetetlen az óvszer használat” – tette hozzá a szakértő.