7 jel, hogy baj lehet az egészségeddel

Akár észrevesszük, akár nem, sok állapot és betegség olyan fizikai változásokkal kezdődhet, amelyeket nem feltétlenül nevezünk problémának – írja cikkében a Time. A jó hír: ha tudjuk, mit kell keresni, sok problémát már idejekorán felismerhetünk – és gyorsan orvosolhatjuk is azokat.

Szaglás: Alzheimer-kór

A szaglóképesség csökkenése lehet az Alzheimer-kór egyik legkorábbi jele. Egy kísérlet során a betegség kialakulásában szerepet játszó amiloid fehérje magas szintű termelésére tenyésztett egerek orrában nagyobb arányban pusztultak el idegsejtek, mint a normál egereknél. Az Alzheimer-kór miatt a szaglórendszerben fellépő változások hasonlóak lehetnek az agy más régióiban bekövetkező változásokhoz, de sokkal hamarabb jelentkeznek.

Elő a körmökkel! Lupusz

Az egészséges körmök általában simák és makulátlanok. Ha bőrpírt észlelsz a körmöd alatt, az a lupusz egyik jele lehet. A lupusz olyan betegség, amely során az immunrendszer megtámadja az egészséges szöveteket. Okozhat kiütéseket a kéz és az ujjak hátsó részein, valamint duzzanatot és puffadást a körmök tövében.

Haj: pajzsmirigybetegség

Ha a pajzsmirigy nem működik megfelelően, az az egész szervezetre kihathat, beleértve azokat a hormonokat is, amelyek a hajnövekedéshez kapcsolódnak. Pajzsmirigy eredetű hajhullás esetén más hajproblémákat is tapasztalhatsz, például a haj kiszáradását, durva tapintását, még mielőtt elindulna a hajhullás. A pajzsmirigy alulműködése meglepő módon a szemöldök elvékonyodását is okozhatja.

A normálisnál erőteljesebb hajhullás, pajzsmirigyproblémákra is utalhat. Fotó: Getty Images

Az öregedés jelei: szívroham

A korukhoz képest idősebbnek tűnő embereknél nagyobb a kockázata annak, hogy később szívproblémájuk lesz - állítják a Koppenhágai Egyetemi Kórház kutatói. Vizsgálataik során az öregedés látható jelei - ősz haj, kopaszodás, ráncok és koleszterinlerakódás a szemhéjon - mellett 40 százalékkal magasabb volt a szívbetegségek és 57 százalékkal a szívroham kockázata még a 35 év alatti betegek esetében is.

Bűzös lehelet: merevedési problémák

A kellemetlen szagú lehelet akár az ínybetegség árulkodó jele is lehet, amely viszont összefüggésbe hozható a férfiak merevedési problémáival. Török kutatók azt találták, hogy a 30 és 40 év közötti férfiak körében a súlyos fogínybetegségben szenvedők több mint háromszor nagyobb valószínűséggel szenvednek erekciós problémáktól, mint az egészséges fogínyű férfiak.

Szemek: kognitív hanyatlás

Egy amerikai kutatás szerint a 38 évesnél fiatalabb emberek, akik tágabb erekkel rendelkeztek a szemükben, rosszabb eredményt értek el az IQ-teszteken, mint azok, akik erei szűkebbek voltak. A szemben lévő erek mérete, szerkezete és működése hasonló az agy ereihez, így az agy egészségének romlását jelezhetik - évekkel a demencia valódi megjelenése előtt.

Hallás: cukorbetegség

A japán Niigata Egyetem kutatói szerint a cukorbetegek több mint kétszer nagyobb valószínűséggel szenvednek halláskárosodást, mint a betegségben nem szenvedők. Meglepő módon a fiatalabb cukorbetegek – 60 év alattiak – még nagyobb kockázatnak voltak kitéve a halláskárosodás kialakulása tekintetében, mint idősebb társaik. Ennek oka a magas vércukorszint miatti érkárosító hatásban kereshető, amely a fül érzékeny ereit érinti.