A nemi betegségek - ahogy a kifejezés is jelzi - szexuális úton terjednek, de ebbe nem csak a konkrét aktus tartozik bele. A chlamydia például orális szex vagy akár közös szexuális játékok révén is terjedhet. Ami pedig a gonorreát (más néven: tripper, kankó) illeti, egyes kutatók szerint még ezeknél is ártatlanabb dologtól el lehet kapni.

Mi az a gonorrea?

A gonorrhoea, vagy közismertebb nevén kankó vagy tripper az egyik legklasszikusabb szexuális úton átvihető betegség. Ez a bakteriális fertőzés a nemi szervek és a húgyutak gyulladását okozza.

Eric Chow professzor, a Melbourne-i Szexuális Egészségügyi Központ munkatársa évek óta kutatja a nemi úton terjedő betegségeket, és az iránymutatások frissítését szorgalmazza, miután egy felülvizsgálat során hat tanulmányt vetettek össze, amelyek azt vizsgálták, hogy a nyelves csókolózás kockázati tényező-e a gonorrea és a chlamydia szempontjából.

Jelenleg az NHS (Országos Egészségügyi Szolgálat) szerint a gonorrea "könnyen átadható védekezés nélküli hüvelyi, orális vagy anális szex [vagy] olyan vibrátorok vagy más szexuális játékok közös használata révén, amelyeket nem mostak meg minden használatuk alkalmával, vagy nem fedtek be új óvszerrel. (...) A chlamydiát nem lehet átadni alkalmi érintkezéssel, például csókolózással és ölelkezéssel, vagy közös fürdő, törölköző, medence, WC-ülőke vagy evőeszköz megosztásával."

Chow professzor felülvizsgálata megállapította, hogy a csókolózás növeli a gonorreával való megfertőződés kockázatát, de a chlamydiára ez nem volt igaz. A MailOnline-nak nyilatkozva a kutató elmondta: "Úgy gondoljuk, hogy csókolózás útján is el lehet kapni a gonorreát, ezért az iránymutatásokat frissíteni kellene."

A felülvizsgálatra azután került sor, hogy egy júliusban közzétett tanulmány több mint 2000 meleg és biszexuális férfi szexuális előéletét és nemi úton terjedő fertőzéssel kapcsolatos adatait elemezte, és kapcsolatot talált a csókolózás és a gonorrea között. A csóknak azonban egy kicsit többnek kell lennie egy ártatlan puszinál, ahogy azt Chow korábban nyilatkozta: "Elég időnek kell lennie ahhoz, hogy nyálcsere történjen az egyének között. Mint egy francia csóknál."

Az eredményekre reagálva a brit Szexuális Egészségügyi és HIV-Szövetség szóvivője elmondta: "A nemi úton terjedő betegségek átvitelének új kutatása fontos a terjedésük megértéséhez, és ebben az esetben ahhoz, hogy hogyan csökkenthető a gonorrhoea átviteli kockázata. A gonorrhoea elsősorban védekezés nélküli orális, hüvelyi vagy anális szex útján terjed. Bár előfordulhatnak olyan esetek, amikor csókolózás útján szájról-szájra terjedt, ez valószínűleg nagyon ritka. Ez a kutatás rávilágít annak fontosságára, hogy az emberek rendszeresen vizsgáltassák magukat, különösen az új vagy alkalmi partnerrel való óvszer nélküli szex után.”

