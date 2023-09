Hiányállapot, ami a nőket érinti leginkább

A vas az egyik legfontosabb nyomelem az emberi szervezet számára, ami nélkül nem tud egészségesen funkcionálni. A vas ugyanis valamennyi szervünk működését befolyásolja: hatással van az emésztő-, az ideg-, a légző-, a keringési és az immunrendszerre is, éppen ezért hiányára szerteágazó tünetek hívhatják fel a figyelmet. Jellemző lehet a tartós fáradtság, a gyakori fejfájás, de jelentkezhetnek mellette emésztési zavarok, idegesség, szédülés, nyugtalan láb szindróma, fázósság, hajhullás, körömpanaszok, viszketés, sápadtság vagy akár ájulás és szívritmuszavar is.

AZ ERŐS MENSTRUÁCIÓ GYAKRAN IDÉZ ELŐ VASHIÁNYOS ÁLLAPOTOT. FOTÓ: GETTY IMAGES

A nők gyakrabban vashiányosak

A termékeny korban lévő nőknek jóval több vasat kell bevinniük, mint a férfiaknak, hogy megelőzzék a vashiányt. Az egyik legtöbb vasat igénylő időszak a tinédzserkor, amikor a szervezet növekedése, fejlődése mellett megjelenik a rendszeres menstruáció is. Az erős, elhúzódó vérzés akár önmagában is vashiányos vérszegénységhez vezethet. Ebben az életkorban a lányoknak átlagosan napi 15 mg vasbevitelre van szükségük ahhoz, hogy ezt elkerülhessék.

Fogamzóképes éveik alatt a nők vasigénye napi 18 mg, terhesség alatt pedig még ennél is magasabb: 30-60 mg. A szoptatás alatt szintén akár 30 mg bevitelre lehet szükségük ahhoz, hogy a saját és gyermekük szervezetének vasigényéről egyaránt megfelelőképpen gondoskodhassanak. Érdemes megemlíteni a nőkre alapvetően nagyobb arányban jellemző fogyókúrázást is, amely során gyakran kevesebb, és időnként kifejezetten egyoldalú élelmiszer-bevitelre kerülhet sor, ami nagyban megnövelheti a vashiány kialakulásának az esélyét.

Egyoldalú táplálkozás, intenzív sport, betegségek

Az egyoldalú táplálkozás természetesen nemcsak a nőkre, hanem a férfiakra is veszélyes lehet. A súlycsökkentő diéták mellett vashiány alakulhat ki a nem jól összeállított vegetáriánus vagy vegán étrend mellett, valamint táplálkozási zavarok – például anorexia, bulimia – esetén is. Szintén jóval magasabb bevitelre szorulnak azok, akik intenzív fizikai munkát vagy sportot végeznek, valamint veszélyeztetettnek számítanak az elhízottak, illetve az idősebb korosztály is.

Vannak olyan betegségek – például gluténérzékenység, gyulladásos bélbetegség –, amelyek felszívódási zavarokat okoznak, ezáltal nagyban megnehezítik a megfelelő vashasznosulást is. Vashiány fordulhat elő továbbá például krónikus veseelégtelenségben, pangásos szívelégtelenségben, azoknál, akik gyomorsavcsökkentőket szednek, illetve nagyobb vérveszteség, például balesetek, aranyér, gyomor-, bél- vagy húgyúti vérzések kapcsán. Szintén kiemelten fontos figyelni a csecsemők és gyermekek vasbevitelére, hiszen vas hiányában az idegeik sem fejlődnek megfelelő mértékben, ami később magatartási és tanulási zavarokat okozhat.

Célzott vaspótlás

Alapesetben a tudatos és változatos táplálkozással elég vasat vihetünk be a vashiány megelőzéséhez. Ha már kialakult a vashiány, vagy valamilyen okból megemelkedett a vasszükségletünk, csökkent a vasfelszívódás vagy több vasat veszítünk a szokásosnál, mindenképpen vaspótlásra van szükség. Ilyenkor már a vastartalmú étrend-kiegészítők szedése sem elegendő, hanem patikában kapható vaspótló gyógyszer szedésére van szükség.

Sokszor tartunk a vaspótlók esetleges mellékhatásaitól, a túladagolástól, valamint az sem mindig egyértelmű, hogy mit és mikor fogyaszthatunk a szedésük előtt, után vagy mellé. A legnagyobb tévhitek a vaspótlásról.

A magas elemivas-tartalmú gyógyszerek közül válasszuk a kényelmesen, biztonságosan, túladagolás veszélye nélkül szedhetőt. A vaspótló gyógyszert ajánlott kúraszerűen, legalább 3 hónapon át szedni, a kúrát követően pedig kontroll-vérvételt kérni a kezelőorvostól.