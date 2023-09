Mellékhatásoktól való félelem

A vaspótlók valóban okozhatnak kellemetlen mellékhatásokat: ilyenek például a gyomor- és bélrendszeri tünetek, amelyek azonban nem mindenkinél, nem minden esetben jelentkeznek. A székrekedés, a gyomortáji fájdalom vagy a haspuffadás mértéke különböző lehet, de a vas(III) típusú vaskészítmények esetében ritkábban, és akkor is jellemzően jóval enyhébben érezhető. Szintén sokakat megijeszthet az is, hogy a vaspótlók a székletet feketére színezhetik, ám ez egy teljesen ártalmatlan, nem kóros mellékhatás.

A vaspótlók alkalmazása során gyakran érezhető fémes utóíz is a szájban, ami valóban zavaró lehet. A kellemetlen, de ártalmatlan mellékhatásoknál érdemes még megemlíteni a fogak elszíneződését. Erre az átmeneti problémára egyszerű a megoldás: alkalmazásuk után azonnal öblítsük ki jó alaposan a szájat, így a vas nem tud megtapadni a fogak felületén.

Túl kevés vagy túl sok

A vaspótlók különböző mennyiségű elemi vasat tartalmaznak vas(II)-sók vagy vas(III)-komplexek formájában. Míg az étrend-kiegészítőkben kevesebb, mint 45 mg elemi vas található, addig a patikában vény nélkül is elérhető vaspótló gyógyszerek vastartalma magasabb, akár 100 mg is lehet. Nem árt azonban óvatosnak lenni, mivel a vas(II)-sókat tartalmazó vaspótlók túladagolása nemcsak ízületi fájdalomhoz, kimerültséghez, emésztőrendszeri tünetekhez, hanem hosszú távon akár szívbetegséghez, májzsugorodáshoz vagy cukorbetegséghez is vezethet. Éppen ezért bizonytalanság esetén érdemes a vaspótlásról egyeztetni a háziorvossal, vagy olyan típusú, szabályozottan felszívódó vaspótló gyógyszert választani, amelyből csupán annyi vas szívódik fel, amennyire a szervezetnek éppen szüksége van, a többi pedig a vizelettel ürül.

Mi segíti vagy hátráltatja a vas felszívódását?

A vas(II)-sókat tartalmazó készítmények szedése során érdemes pár szabályt betartani ahhoz, hogy megfelelően hasznosulhassanak. Javasolt azokat a reggeli előtt fél órával, éhgyomorra bevenni, egy adag C-vitaminnal együtt, amely tovább segíti a vas felszívódását. Fogyasztása előtt és után legalább két órán keresztül kerülni kell a zöld teát, kávét, kólát és a magas rost- és a szintén magas oxalát-tartalmú élelmiszereket – például spenót, sóska, cékla, zöldbab, kakaó –, mivel azok gátolják a bevitt vas megfelelő hasznosulását. Szintén ne alkalmazzunk velük egy időben gyomorsavlekötőket, antibiotikumokat, csontritkulás elleni gyógyszereket, pajzsmirigyhormon pótlására felírt, levotiroxin vagy Parkinson-kór kezelésére alkalmazható levodopa hatóanyagot tartalmazó gyógyszereket: minimum két óra teljen el a vaspótlók, illetve az egyéb orvosságok bevétele között.

Maltofer rágótabletta: egyszerű és hatékony alkalmazás

Mivel a vaspótlókat gyakran nem elegendő néhány napig vagy hétig szedni, ezért érdemes olyan készítményt választani, amelynek alkalmazása biztonságos, kényelmes és kevesebb emésztőrendszeri mellékhatást okoz. Ilyen a Maltofer vaspótló gyógyszer, amely vas(III)-hidroxi-polimaltóz-komplex hatóanyagával a legmagasabb, 100 mg elemivas-tartalmú, vény nélkül kapható készítmény. A Maltoferből a vasfelszívódás szabályozottan, kizárólag fehérjékhez kötődve történik, ezért a szervezet jobban tolerálja, mint a vas(II) típusú változatokat: szedése során 50 százalékkal ritkábban, illetve enyhébben jelentkeznek gyomor-bélrendszeri mellékhatások, ezért hosszú távú alkalmazása sem terheli meg a szervezetet.

