Dohányzás: miért hízunk leszokás után?

Ha azonban egyéb szokásainkon, például az étrendünkön nem változtattunk, akkor a leszokás idején felszedett plusz kilóktól néhány hónapon belül könnyedén meg tudunk szabadulni. Elég például, ha valamivel többet sportolunk.Az is igaz, hogy a cigaretta letétele után. A megnövekedett étvágy egyrészt a dohányzás már említett étvágycsökkentő hatásának az elmúlásával köthető össze. A nikotin hatással van az inzulintermelődésre is, ennek hatására az agy blokkolja az éhségérzetet. A nikotin egy másik hormonra, a dopaminre is hatással van, többek között ez a hormon felelős azért, hogy kellemesen érezzük magunkat. Ha a nikotintól már nem remélhetjük a dopamintermelődésre gyakorolt kedvező hatást, akkor, melyek hasonló hatást válthatnak ki az agyban.A cigaretta elhagyása utáni első napokban sokaknak maga a dohányzáshoz köthető mozdulatsor hiányzik, emiatt nassolnak, hogy ezzel is "lefoglalják" a szájukat. A nassolási inger különösen olyan helyzetekben lehet erős, amelyekben egyébként is a cigaretta után nyúlnánk, például egy stresszes szituációban, vagy éppen a délutáni kávé idején.