Ekkora jutalmat kaphatnak az idősotthonok dolgozói

Öt napja írta alá Karácsony Gergely, főpolgármester és két helyettese, Gy. Németh Erzsébet és Kiss Ambrus azt az előterjesztést, amelyben összesen 190 millió jutalmat osztanának szét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idősotthonok alkalmazottai között - vette észre először a 444.hu.

Koronavírus: így juthatott be az idősotthonokba Az idősotthonok nagy kockázatot jelentenek a koronavírus-járvány szempontjából. A lakók ugyanis gyakran kerülnek kórházba, majd úgy térnek vissza az idősotthonba, hogy nem tudják, hogy megfertőződtek-e - mondta el Karácsony Gergely főpolgármester az ATV Start című műsorában, a Pest úti idősotthonban történt koronavírus-fertőzésekre reagálva. Részletek itt.

A fővárosi közgyűlésnek benyújtott dokumentumban először azt részletezik, milyen intézkedéseket vezettek be az otthonokban a koronavírus-járvány kitörése óta. Ilyen például az ellátottak napi többszöri egészségügyi monitorozása, napi kétszeri testhőmérséklet mérése és a felső légúti panaszokra utaló jelek szokásosnál is gondosabb megfigyelése. "Ezzel párhuzamosan megkezdődött a munkatársakra kiterjedő ellenőrző vizsgálat is" - írják.

Katona fertőtlenít a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthona bejáratánál 2020. április 12-én. Fotó: MTI

Az előterjesztés értelmében "jóváhagyás esetén a jutalmazásban azon munkatársak részesülnek, akik a feladatok ellátásában jelenleg is részt vesznek". Ez az idősotthonokban engedélyezett dolgozói összlétszám 75 százalékát érintené. A többiek jelenleg nem tudnak dolgozni, mert vagy veszélyeztetett korcsoportba tartoznak, vagy kisgyermekükre vigyáznak otthonra.

Így egészen pontosan 11 intézmény 1621 alkalmazottja között oszlana el a 190 millió forintos összeg. Vagyis fejenként nagyjából 100 ezer forintot kapnának, amelyet az általános tartalék terhére kívánnak biztosítani.

Megküzdött a koronavírussal egy rákbeteg kisfiú. A megható történetet az nlc.hu cikkében olvashatja el.