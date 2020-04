Koronavírus: szokatlan tüneteket okozhat az időseknél

A koronavírus-járvány többek között azért is terjedt el világszerte, mert jellemző tünetei alapján - köhögés, láz, légszomj - könnyen összetéveszthető más légúti betegségekkel, például az influenzával. Ráadásul a fertőzöttek jelentős része panaszmentes marad, mégis átadhatja másnak a vírust. A helyzetet pedig tovább bonyolítja, hogy hétről hétre újabb tünetet kapcsolnak a COVID-19-hez.

Amerikai orvosok most például felhívták a figyelmet, hogy a különösen veszélyeztetett idősebb korosztálynál afertőzéselőször teljesen indifferens panaszokat okoz. Megfigyelések szerint a szokásosnál többet alszanak, rosszabb az étvágyuk, levertek, zavartak lehetnek és akár el is tévedhetnek, emellett pedigszédülésis előfordulhat náluk.

Fontos, hogy a járványhelyzetben fokozottan figyeljünk idős rokonainkra, szomszédainkra. Fotó: Getty Images

Mindezek hátterében az áll, hogy az idősebb szervezet másképp reagál a fertőzésre. "Ilyenkor már tompább az immunválasz, a test hőszabályozása és a köhögési reflex sem olyan aktív" - magyarázta a CNN-nek dr. Joseph Ouslander, a Florida Atlantic Egyetem orvosi karának gerontológusa, miért nem tapasztalnak lázat, heves köhögést a nyugdíjas korú páciensek. Emellett a krónikus betegségek is befolyásolhatják, ki hogyan reagál a fertőzésre. A szédülést és a dezorientáltságot pedig a koronavírus idegrendszerre gyakorolt hatása okozhatja.

Az inkontinenciától a zavarodottságig

Egy atlantai orvos, dr. Quratulain Syed egyik idősebb betegénél is csak nehezen derült ki, hogy koronavírus-fertőzés okozza a furcsa panaszait. A nyolcvanas éveiben járó férfi szív- és cukorbeteg, egy hónappal ezelőtt pedig hirtelen nem volt már kedve sétálni, vizelettartási problémák jelentkeztek nála, továbbá depresszió jeleit mutatta. Felesége kétszer is mentőt hívott hozzá, de mindkétszer azt mondták neki egy gyors vizsgálat után, hogy minden rendben férjével. A panaszok azonban nem múltak, ezért a háziorvos ragaszkodott a koronavírusteszthez, ami végül pozitív lett.

Dr. Sam Torbati, a Cedars-Sinai kórház sürgősségi részlegének orvosvezetője pedig arról számolt be, hogy több olyan idős baleseti sérülttel is találkozott az elmúlt hetekben, akiket később COVID-19-cel diagnosztizáltak. "A fertőzés miatt kiszáradnak, amikor pedig felállnak vagy sétálnak, elesnek és megsérülnek. Esetleg zavarodottá is válnak. Mindez pedig nem mentális problémákra hanem, a koronavírusra vezethető vissza náluk" - mondta.

Nem egyszerű a diagnosztizálás

A témában még átfogó kutatás nem készült, az orvosi és kórházi megfigyeléseket nemrég a svájci dr. Sylvain Nguyen kezdte el összegyűjteni. Összeállított egy listát az idős koronavírus-betegeknél előforduló tipikus és atipikus tünetekből. Szakértők azonban hangsúlyozzák, hogy például csupán a letargia, fáradékonyság alapján nem kell rögtön arra gondolni egy idős rokonunknál, hogy biztos megfertőződött.

Az idősek hangulatára és fizikumára ugyanúgy hatással van a jelenlegi helyzet, mint bárki másra, a bezártság őket is gyötörheti. Az ő életük és napirendjük is teljesen felborult, ennek következtében pedig megváltozhat a viselkedésük is. Természetesen, ha több gyanús tünetet is tapasztalunk, vagy 2-3 nap elteltével sem múlnak el, mindenképp jelezzük azt a kezelő és körzeti orvosnak.

