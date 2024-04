Semlegesíti a koronavírusokat a szájban ez a tea

A tea világszerte az egyik legnépszerűbb ital, amely nem csak élénkítő, de gyógyhatásáról is régóta ismert. Malak Esseili, a Georgia Egyetem Élelmiszerbiztonsági Központjának virológusa egy friss tanulmányban azt szerette volna kideríteni, hogy a teafogyasztás hatással lehet-e a SARS-CoV-2-re is - írja a Medical Xpress.

A virológus a koronavírus-pandémia ideje alatt keresett olyan, vakcinákon túli védekezési lehetőségeket, amelyek a legtöbb háztartás számára elérhetőek. Kutatócsapatával ezért 24 különböző típusú, kereskedelmi forgalomban kapható teát tanulmányozott, amelyek közül néhány kapcsán már igazolták, hogy enyhíti a legúti megbetegedések tüneteit.

Bizonyos teák fogyasztása inaktiválhatja a nyálban a SARS-CoV-2 vírusok jelentős részét. Fotó: Getty Images

A kutatásban részt vevők egy része megitta a cukor- és tejmentes teát, egyesek pedig csak gurguláztak vele. Az eredmények azt mutatták, hogy mindkét módon hatékonyan csökkenteni tudták a nyálban lévő SARS-CoV-2 mennyiségét. A leghatékonyabb a fekete tea volt, amely a COVID-19 betegséget kiváltó vírusok több mint 99 százalékát inaktiválta a szájban.

Hogyha inaktiválni tudjuk a SARS-CoV-2 vírusokat már a szájban és a torokban, úgy sokkal kisebb mértékben juthatnak be az alsó légúti rendszerbe, és fertőzik meg a tüdőt - mondta Esseili. Hozzátette ugyanakkor azt is: a teák fogyasztása önmagában biztosan nem nyújt teljes védelmet a COVID-19 súlyos tüneteivel szemben, és nem helyettesítheti a szakszerű orvosi ellátást. További klinikai vizsgálatokat is sürgetett annak érdekében, hogy bizonyos teafajták vírusellenes hatásairól tisztább képet kaphassunk.