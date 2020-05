Ezért jó, hogy a maszkok divatos kiegészítők is lettek

Egyes ázsiai kultúrákban a nyilvánons maszkviselés már a koronavírus-járvány kitörése előtt is teljesen megszokottnak számított. Lana Ivanitskaya, a Central Michigan University szervezetpszichológus szakértője szerint ennek több oka is van.

"Először is, a gyors iparosodás miatt romlott a levegő minősége. Emellett korábban is voltak betegségek, amelyek fokozottan érintették ezeket a régiókat, például a SARS" - nyilatkozta Ivantskaya a Healthline.com-nak. Szerinte ezek a tapasztalatok nagy szerepet játszanak abban, hogy változott a kulturális megítélés a maszkviseléssel kapcsolatban. A szakértő szerint emellett olyan kulturális faktorok is szerepet játszottak, mint a kollektivizmus.

Nem mindenkinek ajánlott

A rendszeres maszkviselés nem csak a COVID-19 ellen jelenthet védelmet, hanem rengeteg más, cseppfertőzéssel terjedő betegség ellen is - ilyenek például az influenza, atüdőgyulladásvagy a szamárköhögés. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek jó ötlet maszkot viselni, a 2 évesnél fiatalabb gyerekek, a légzési nehézségekkel küzdők, illetve azok, akik bármilyen okból kifolyólag nem képesek eltávolítani, inkább ne hordják.

Egyre több cég, kisvállalkozás készít saját maszkokat, köztük nem egy divatcég vagy manufaktúra, akik kifejezetten olyan darabokat gyártanak, amelyek a védő funkció mellett divatos kiegészítőként is szolgálnak. Ez mindenképpen jó dolog, hiszen így egész biztosan még többen kapnak kedvet a viselésükhöz. Korábban a kalapok, napszemüvegek is elsősorban afféle "védőfelszerelésként" szolgáltak, és csak később lett belőlük trendi kiegészítő.

Bizonyos helyeken megmaradhat ez a szokás

A szakértők egyöntetű véleménye, hogy addig, míg a koronavírus-fenyegetettség meg nem szűnik, mindannyiunk közös érdekes a maszkviselés, ami a társadalmi távolságtartás és a rendszeres, alapos kézmosás mellett az egyik legalapvetőbb eszköze annak, hogy akadályozzuk a járvány terjedését. De vajon a maszkviselés trendje folytatódik-e, ha véget ér a járvány, és ami még fontosabb: kell-e, hogy folytatódjon? Kierstin Kennedy, az University of Alabama szakértője szerint akkor, ha már nem kell tartanunk a koronavírustól, nem szükséges továbbra is maszkot viselni a közösségi terekben - ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy az ázsiai mintát követve más régiókban is megmarad ez a szokás.

