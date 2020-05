Koronavírus: kisgyerkekre veszélyes lehet a maszk

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Müller Cecília országos tisztifőorvos úgy fogalmazott az operatív törzs egyik korábbi tájékoztatóján, hogy nem ajánlja a kisgyermekeknek a maszk viselését, az eszköz ugyanis inkább csak zavarja a kicsiket. Kiemelte, hogy különösen rossz ötletnek tartja, ha még a délutánialvássorán is maszkot adnak a gyermekekre a gondozók a koronavírus elleni védekezés jegyében. Most pedig a japán orovosok is hasonlóan nyilatkoztak a témával kapcsolatban.

Kétévesnél fiatalabb gyermeknél nem szabad maszkot használni. Fotó: Getty Images

Veszélyes is lehet a maszkviselés

Bár az ázsiai szigetországban a koronavírus elleni előírások maszkviselésre biztatják az embereket, az orvostársaság azt kéri a szülőktől, hogy a kisgyermekek arcát ne takarják el maszkkal, úgy ugyanis nehezebb észrevenni, ha megváltozik a gyermek légzése vagy arcának színe. "Lehetséges, hogy a maszk miatt nehezebben lélegeznek a gyerekek, és a hőguta kockázatát is növeli a védőeszköz" - olvasható a felhívásban.

A gyerekeknek keskenyebb a légútjuk. A maszk megnehezíti számukra a légzést és nagyobb terhet ró tüdejükre - magyarázták. Van bizonyos kockázata a fulladásnak is, különösen akkor, ha a kisgyermekek hánynak a maszk alatt. A gyerekek esetében viszonylag alacsony a koronavírus-fertőzés veszélye, ezért kétévesnél fiatalabb gyermeknél nincs szükség maszkra - írták.

Megszűnt a rendkívüli állapot

Japánban egyébként hétfőn oldotta fel a koronavírus-járvány feltartóztatása érdekében hozott rendkívüli állapotot Abe Sindzó miniszterelnök, aki szerint két hónap alatt az ország sikeresen megfékezte a járványt. Japánban eddig 16623 fertőzöttet és 846 áldozatot regisztráltak.

