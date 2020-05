Koronavírus: így változhat meg a repülés

Jelenleg a rendszeres kézmosás és a maszkviselés mellett a társadalmi távolságtartás az egyik leghatékonyabb fegyver a COVID-19-et okozó SARS-CoV-2 vírus terjedése ellen. Az emberek a repülőgépen sem zsúfolódhatnak össze úgy, mint régen, és ez Henry Harteveld repülésbiztonsági szakértő szerint még jó ideig így lesz. Mint elmondta, a légitársaságok a jövőben is korlátozhatják az utasok számát, illetve blokkolhatják a gépen a középső üléseket. Szintén számíthatunk arra, hogy a becsekkolásnál, a biztonsági ellenőrzésnél és gépbe való beszállásnál is sokáig távolságot kell tartani.

Az emberek a repülőgépen sem zsúfolódhatnak össze úgy, mint régen. Fotó: Getty Images

Ugyancsak valószínűsíthető, hogy a reptereken valamilyen módon a jövőben is ellenőrizni fogják az utasok egészségi állapotát. Bár az nem megoldható, hogy mindenkin koronavírustesztet végezzenek, a pulzusszám, illetve a testhőmérséklet monitorozása általánossá válhat. Nagy eséllyel búcsút mondhatunk a gépen található magazinoknak, katalógusoknak, folyóiratoknak vagy más nyomtatott médiaterméknek, ezek ugyanis potenciális kórokozóterjesztők és -hordozók lehetnek.

A légiutas-kísérők minden bizonnyal jó ideig maszkban dolgoznak majd, és bizonyos légitársaságok az utasoktól is elvárhatják az arc és az orr eltakarását. A szakértők arra számítanak, hogy ételeket és italokat továbbra is felszolgálnak majd a gépeken, de elképzelhető, hogy változik azok kiosztásának és csomagolásának módja, hogy csökkentsék a fertőzésveszélyt.

Arra is érdemes felkészülni, hogy mivel a járvány miatt a légitársaságok jelentős veszteséget könyvelnek el, áremelésekkel igyekeznek majd valamelyest pótolni a hiányt. Drágább lehet az igényeinknek megfelelő hely lefoglalása, és megemelkedhetnek a poggyászokkal kapcsolatos díjak. Bár a járványhelyzet előtt a légitársaságok nem voltak túl rugalmasak a lemondásokkal kapcsolatban, a szigor - még ha ideiglenesen is -, de lazulhat, hiszen most az a fontos a cégeknek, hogy az utasok ne pártoljanak el tőlük.

A megnövekedett fertőzésveszély miatt a jövőben is sokkal több időt kell szánni majd a repülőtér összes részének takarítására, és természetesen a repülőgépek belsejét ugyancsak alaposabban kell fertőtleníteni. Ez valószínűleg megnöveli majd a várakozási időt, így a szokásosnál több türelemre lesz szükségünk.

