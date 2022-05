Ezek jelezhetik, hogy hosszú életűek leszünk

Valószínűleg keveseket lep meg, hogy a 20. században emelkedett a várható élettartam - az már valószínűleg többeket, hogy 30 (!) évvel. Az egészségügy és az oktatás fejlődése, a jobb kezelések - ezek mind hozzájárultak mindehhez. Az életmódunk, hétköznapi szokásaink pedig nemcsak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hosszabb életűek legyünk, hanem sokat el is árulhatnak arról, hogy milyen kort fogunk megélni. Az alábbiakban a goodhousekeeping.com nyomán áttekintjük, mik jelezhetik, hogy várhatóan hosszú életűek leszünk.

Még barátaink súlya is lehet a mi várható élettartamunk indikátora. Fotó: Getty Images

Jó jel, ha menopauza után lapos a has

Tanulmányok igazolják, hogy azok, akik rendszeresen sportolnak és fizikailag aktívak, tovább élnek, mivel kisebb az esélyük arra, hogy szívbetegek vagy cukorbetegek legyenek. Emellett az izomtömegüket is tovább megőrzik, a csontjaik kevésbé törékenyek, így balesetet is ritkábban szenvednek, illetve kevésbé súlyosan sérülnek meg. Az is árulkodó lehet a hosszabb élettartamról, ha menopauza után viszonylag lapos a hasunk. Tanulmányok szerint a vastagabb hasi zsírréteggel rendelkező, menopauza után álló nők körülbelül 20 százalékkal nagyobb eséllyel halnak meg korábban.

Igyunk több zöldteát

A Journal of Pediatrics című szaklapban jelent meg az a tanulmány, melynek eredménye azt mutatta, hogy azok a 14 évesek, akik elhízottak voltak, felnőttként jóval nagyobb arányban lettek cukorbetegek, éppen ezért a tinédzserkori egészséges testsúly is lehet a hosszabb élet indikátora. Egy Japánban készült tanulmány szerint azok, akik naponta 5 vagy több csésze zöld teát fogyasztanak el, jelentősen kisebb eséllyel halnak meg stoke-ban vagy szívrohamban. A zöld teában található nagy mennyiségű katekin ugyanis segít az ereket rugalmasan tartani és védi a szívet.

Madarat tolláról, ember várható korát barátja súlyáról?

Akikről gyakran mondják, hogy ők a társaság középpontja, azoknak is van egy jó hírünk: egy svéd tanulmány szerint nemcsak tovább fognak élni, de szellemileg is frissebbek maradnak, mint azok, akik magányosak, nem járnak el és kerülik a társaságot. Azt is érdemes megnézni, hogy a legközelebbi barátaink milyen egészségi állapotban vannak és mennyire egészséges a súlyuk. Egy amerikai tanulmány szerint azok, akiknek a barátai elhízottak, 57 százalékkal nagyobb eséllyel lesznek maguk is túlsúlyosak, amely számos, az élettartamot potenciálisan megrövidítő egészségügyi kockázatot rejt magában.

A Yale Egyetem tanulmánya szerint azok a nők is hosszú életben reménykedhetnek, akiknél a menopauza 52 éves koruk után jelentkezett. E szerint a tanulmány szerint ugyanis kapcsolat van a késői menopauza és szívbetegségek kialakulásának jelentősen csökkent valószínűsége között.