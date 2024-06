Miért élnek tovább a nők? Meglepő helyen bukkantak válaszra

A nők és a férfiak élettartamának különbségére az ivarsejtek közötti különbség adhat magyarázatot. A hímivarsejtek és a petesejtek méretkülönbségének ugyanis szerepe lehet abban, miért élnek tovább a nők a férfiaknál – számol be az Oszakai Egyetem kutatásának eredményeiről a The Guardian.

A nők szinte mindenhol tovább élnek. Fotó: Getty Images

A petesejt a kulcs

A kutatás során érdekes módon az úgynevezett vágóhalak vizsgálatával állapították meg, hogy a hím- és nőstényegyedek élettartamának különbségét az ivarsejtek fejlődése okozhatja. Pontosabban a gerinces állatokban az ivarsejtek képződéséért felelős sejtek lehetnek felelősek a különbségekért. A kutatók a feltevést alapul véve ezeket a sejteket távolították el a kísérleti állatokból, és így sikerült is elérniük, hogy a különböző ivarú egyedeknek nagyjából megegyező legyen az élettartamuk.

Az embereknél a nők várható élettartama nagyjából 5 százalékkal magasabb a férfiakénál. Ezt persze részben környezeti tényezők és az életmód is magyarázza, de megfigyelhető, hogy biológai ok is húzódik a háttérben. A kutatók reményei szerint megfigyeléseik utat nyithatnak az öregedés hátterében álló folyamatok jobb megismeréséhez.