Ez lehet a hosszú élet titka

Az emberi agy egy kb. 50-100 milliárd idegsejtből felépülő bonyolult hálózat, emellett rendkívül energiaigényes is: testünk teljes energiafelhasználásának 20 százalékáért felelős. Nem véletlen, hogy ilyen mohó, hiszen folyamatosan aktív, "használatban van".

Egy friss kutatás eredményei szerint azonban pont a nyugodt, kevesebb idegi aktivitással működő agy lehet a hosszú élet kulcsa. A Harvard Medical School szakemberei a Nature című folyóiratban publikálták vizsgálatukat, amely során olyan emberek agyszöveteit analizálták, akik 60 és több mint 100 éves kor között hunytak el. Arra jutottak, hogy a leghosszabb életű alanyok esetében az idegi aktivitással összefüggő gének szintje rendkívül alacsony volt.

"Kutatásunk során kiderült, hogy a naponta többször beiktatott nyugodt időszakok, legyen szó akár meditációról, pihenésről vagy alvásról, ugyanolyan fontosak az agy egészséges működése és az élettartam szempontjából, mint az aktív mindennapok és a testmozgás" - szögezte le Dr. Gayatri Devi, a Northwell Health neurológusa és pszichiátere, majd hozzátette: az agy és a test szempontjából a kevesebb mindig több, a pihenés pedig a lehető legjobb elfoglaltság.

A meditáció és az "énidő" is segíthet

Felgyorsult világunkban azonban nem könnyű elcsendesednünk - vagy épp elcsendesíteni az agyunkat. Főleg úgy, hogy mentális fittségünk fenntartása érdekében érdemes minél többet használni ezt a fontos szervet. Dr. Maryanna Klatt, az Ohio Állami Egyetem Wexner Orvosi Központjának professzora azt javasolja, igyekezzünk tudatosan kerülni a stresszhelyzeteket, vagy ha ez nem sikerül, tanuljuk meg legalább kezelni a feszült szituációkat. Napi 10-15 perc meditáció szintén sokat segíthet a hatékony pihenésben, húzza alá a szakember.

A professzor szerint ugyanúgy lényeges, hogy szakítsunk időt saját magunkra, iktassunk be "énidőt". "Azt tapasztalom, hogy sokan még azt a kis szabadidejüket sem tudják jól kihasználni, ami adódik nekik a nap folyamán. Egyszerűen rosszul érzik magukat amiatt, hogy nem elég produktívak, pedig amire szükségük lenne, az pont egy kiadós pihenés" - magyarázza Dr. Klatt, aki szerint az étkezés is lecsendesítheti az agyat - persze nem mindegy, hogyan csináljuk. "Élvezzük ki a falatozással töltött pillanatokat, ne csak azért együnk, mert kell - örüljünk ennek a tevékenységnek is" - mondta el.

Kiemelten fontos továbbá, hogy megelőzzük a kiégést, mondja. Ha időben felismerjük a tüneteket - érzelmi kimerülés, ingerültség, az izgalom hiánya -, megakadályozhatjuk, hogy nagyobb baj történjen, ráadásul az ilyen tudatosság segíthet új irányokat találni az életben.

Forrás: healthline.com