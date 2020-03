Bőrápolás 50 felett: így öregszünk lassabban

Alapvető szabályok

Az ötvenes éveikben járó nők közül sokan hanyagolják, vagy teljesen abbahagyják a mozgást. Pedig a testmozgás véd a betegségek ellen, és megfelelően karban tartja a testet. Igyekezzünk mozogni, próbáljuk ki például a jógát, vagy a gyorsgyaloglást. A mozgás még a fájdalmat is csillapítja. Hatalmas hiba, ha nem alszunk eleget. Azok az idők elmúltak, amikor jól bírtuk az éjszakázást. A kevés pihenés esélyesebbé tesz betegségek kialakulására, és sokkal jobban meglátszik majd a fáradtság az arcunkon. Sajnos gyakran megfeledkezünk a belső hidratálásról is, amelyre márpedig elemi szüksége van a bőrnek. Igyunk 50 felett is napi 3 liter vizet, kerüljük a szénsavas üdítőket. A különböző ajzószerek, a kávé, a fekete tea és az alkohol nem csupán mentálisan károsak, hanem az arcbőrt is tönkreteszik, mivel vizet vonnak el a szervezettől. Bánjunk velük nagyon módján!a fogakon és a körmökön is, nem szükséges magyarázni, hogy miért nincs helye egy 50 pluszos nő életében.