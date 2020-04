Ha elviselhetetlen a száraz bőr

Mivel a bőrünk típusát alapvetően a genetika határozza meg, vannak, akik születésüktől fogva hajlamosabban a bőr kiszáradására. Ez bizonyos esetekben extrém mértéket ölthet: a bőr nemcsak tapintásra száraz és húzódó, de erőteljesen viszket, kisebb-nagyobb sebek, hasadások lehetnek rajta (melyek a vakarózással még jobban elfertőződhetnek), a bőr felszíne foltosnak tűnik, pikkelyszerű képződmények láthatóak rajta. Ezt az állapotot már nem lehet egy-egy krémezéssel megoldani, körültekintőbb és mélyebbre ható kezelésre van szükség.

Mi állhat a hátterében? Mint említettük, a bőr típusa alapvetően genetikailag meghatározott, így a szárazságon (vagy az arra való hajlamon) nem nagyon tudunk változtatni. A környezeti is erősen befolyásoló tényező: a a szeles idő vagy az alacsony páratartalom mind hozzájárulhatnak a bőr extrém kiszáradásához. Az életkor előrehaladtával szintén egyre szárazabb lesz a bőr. Ez egyrészt a természetes biológiai folyamatok miatt van, az emberi bőr egyre kevesebb "zsírozóanyagot", faggyút termel, ahogy öregebbek leszünk, de az is szerepet játszhat a bőr kiszáradásában, hogy az idősebbek kevesebbet isznak, kevesebb folyadék jut a szervezetükbe.

Összehangolt válaszcsapás

Nemcsak az elégtelen folyadékfogyasztás, de: kiszáradást okozhat például az A- vagy a D-vitamin hiánya, de a szép, egészséges bőrhöz a B-vitaminok és a C-vitamin is elengedhetetlenül szükségesek. Betegségek, gyógyszerek és gyógykrémek (például azok, melyeket pattanások ellen írnak fel) is okozhatnak bőrszárazságot. A nem megfelelően megválogatott bőrápoló termékek, a túl sokszori kézmosás, fürdés, a kémiai vagy fizikai hámlasztók és egyes kozmetikai kezelések nem kívánatos eredménye is lehet az extrémen száraz bőr.Ezek a tényezők - együttesen vagy külön-külön - felborítják a bőr külső védő rétegeinek egyensúlyát, és nemcsak a faggyútermelésben okozhatnak zavarokat, de a bőr víztartalmát is jelentősen csökkentik, hozzájárulnak a dehidratáltság kialakulásához. Ez irritációval, viszketéssel, feszülő érzéssel és kipirosodással jár. A bőr érzékenyebbé és védtelenebbé válik a külső hatásokkal szemben, ennek következtében sérülések, sebek alakulhatnak ki rajta, és a kórokozók is könnyebben megtalálják az utat a szervezetünkbe.Szerencsére, az esetek nagy részében az extrém száraz bőr múló állapot, kezelni is viszonylag könnyen lehet - arra azonban érdemes felkészülni, hogy akinél egyszer jelentkeztek a tünetek, annál valószínűleg később is kialakulhat!